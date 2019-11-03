Нордшелланд - Орхус

|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|13:00
|Орхус
|3:1
|Нордшелланд
|11 тур
|29 сентября, воскресенье
|13:00
|Орхус
|3:1
|Нордшелланд
|19 тур
|10 декабря, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|1:0
|Орхус
|2 тур
|22 июля, воскресенье
|17:00
|Орхус
|1:1
|Нордшелланд
|14 тур
|27 октября, пятница
|20:00
|Орхус
|1:4
|Нордшелланд
|9 тур
|18 сентября, понедельник
|20:00
|Нордшелланд
|1:2
|Орхус
|17 тур
|19 ноября, суббота
|18:00
|Нордшелланд
|3:2
|Орхус
|8 тур
|12 сентября, понедельник
|20:00
|Орхус
|3:1
|Нордшелланд
|31 тур
|21 мая, суббота
|17:00
|Нордшелланд
|3:3
|Орхус
|12 тур
|18 октября, воскресенье
|14:30
|Орхус
|3:0
|Нордшелланд
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|2:0
|Орхус
|24 тур
|31 марта, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|1:0
|Орхус
|12 тур
|18 октября, пятница
|20:30
|Орхус
|0:1
|Нордшелланд
|3 тур
|3 августа, суббота
|19:00
|Орхус
|2:1
|Нордшелланд
|24 тур
|29 марта, пятница
|18:00
|Нордшелланд
|4:2
|Орхус
|17 тур
|16 ноября, пятница
|21:30
|Орхус
|0:2
|Нордшелланд
|6 тур
|19 августа, воскресенье
|19:00
|Орхус
|0:1
|Нордшелланд
|28 тур
|28 апреля, суббота
|19:00
|Нордшелланд
|5:3
|Орхус
|19 тур
|3 марта, суббота
|20:00
|Орхус
|1:1
|Нордшелланд
|10 тур
|24 сентября, суббота
|19:30
|Орхус
|1:0
|Нордшелланд
|32 тур
|9 мая, воскресенье
|17:00
|Нордшелланд
|0:1
|Орхус
|13 тур
|26 октября, понедельник
|21:00
|Орхус
|0:2
|Нордшелланд
|7 тур
|29 августа, суббота
|19:00
|Нордшелланд
|0:2
|Орхус
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47