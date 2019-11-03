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Рандерс - Люнгбю

03.11.2019, Воскресенье, 14:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 15 тур Рандерс - Люнгбю
Дания. Суперлига (2019/2020)
7 тур
25 августа, воскресенье 13:00 Люнгбю 2:0 Рандерс
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
6 тур
29 апреля, воскресенье 15:00 Люнгбю 1:3 Рандерс
1 тур
1 апреля, воскресенье 17:00 Рандерс 2:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
16 тур
19 ноября, воскресенье 14:00 Люнгбю 1:3 Рандерс
9 тур
15 сентября, пятница 21:15 Рандерс 0:0 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
29 октября, суббота 17:00 Люнгбю 0:2 Рандерс
8 тур
9 сентября, пятница 19:00 Рандерс 2:0 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 18:00 Рандерс 1:1 Люнгбю
17 тур
20 ноября, суббота 19:00 Люнгбю 3:3 Рандерс
5 тур
15 августа, воскресенье 18:00 Рандерс 2:1 Люнгбю
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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