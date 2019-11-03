Рандерс - Люнгбю

|7 тур
|25 августа, воскресенье
|13:00
|Люнгбю
|2:0
|Рандерс
|6 тур
|29 апреля, воскресенье
|15:00
|Люнгбю
|1:3
|Рандерс
|1 тур
|1 апреля, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|2:0
|Люнгбю
|16 тур
|19 ноября, воскресенье
|14:00
|Люнгбю
|1:3
|Рандерс
|9 тур
|15 сентября, пятница
|21:15
|Рандерс
|0:0
|Люнгбю
|15 тур
|29 октября, суббота
|17:00
|Люнгбю
|0:2
|Рандерс
|8 тур
|9 сентября, пятница
|19:00
|Рандерс
|2:0
|Люнгбю
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22