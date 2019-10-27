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Сендерийск - Ольборг

27.10.2019, Воскресенье, 20:00 мск Сендерийск, стадион Хадерслев Идретспарк Дания. Суперлига, 14 тур Сендерийск - Ольборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
2 тур
21 июля, воскресенье 15:00 Ольборг 1:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2018/2019)
23 тур
22 февраля, пятница 21:00 Ольборг 3:0 Сендерийск
1 тур
13 июля, пятница 21:15 Сендерийск 0:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
23 тур
1 марта, четверг 20:00 Сендерийск 0:1 Ольборг
2 тур
23 июля, воскресенье 15:00 Ольборг 1:4 Сендерийск
Дания. Суперлига (2016/2017)
19 тур
29 ноября, вторник 20:00 Сендерийск 1:1 Ольборг
12 тур
2 октября, воскресенье 13:00 Ольборг 0:1 Сендерийск
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
17 апреля, воскресенье 17:00 Ольборг 1:2 Сендерийск
15 тур
6 ноября, пятница 20:00 Сендерийск 1:2 Ольборг
11 тур
4 октября, воскресенье 14:30 Ольборг 5:0 Сендерийск
Дания. Суперлига (2014/2015)
26 тур
26 апреля, воскресенье 15:00 Сендерийск 0:3 Ольборг
22 тур
22 марта, воскресенье 17:00 Ольборг 1:4 Сендерийск
1 тур
19 июля, суббота 19:00 Сендерийск 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
23 тур
23 марта, воскресенье 17:00 Сендерийск 3:2 Ольборг
13 тур
27 октября, воскресенье 17:00 Ольборг 2:0 Сендерийск
8 тур
13 сентября, пятница 20:30 Сендерийск 1:3 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
4 мая, суббота 21:00 Сендерийск 1:0 Ольборг
13 тур
20 октября, суббота 19:00 Ольборг 2:1 Сендерийск
8 тур
31 августа, пятница 20:30 Сендерийск 0:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
23 мая, среда 22:00 Сендерийск 5:0 Ольборг
22 тур
24 марта, суббота 20:00 Ольборг 1:2 Сендерийск
6 тур
22 августа, понедельник 21:00 Сендерийск 0:0 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Ольборг 1:2 Сендерийск
12 тур
16 октября, суббота 19:00 Сендерийск 1:0 Ольборг
10 тур
25 сентября, суббота 19:00 Ольборг 0:2 Сендерийск
Чемпионат Дании (2009/2010)
24 тур
2 апреля, пятница 18:00 Ольборг 1:1 Сендерийск
18 тур
5 декабря, суббота 19:00 Сендерийск 2:0 Ольборг
5 тур
15 августа, суббота 19:00 Ольборг 1:0 Сендерийск
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
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