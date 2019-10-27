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Люнгбю - Хорсенс

27.10.2019, Воскресенье, 16:00 мск Конгес Люнгбю, стадион Люнгбю Дания. Суперлига, 14 тур Люнгбю - Хорсенс
Дания. Суперлига (2019/2020)
8 тур
1 сентября, воскресенье 15:00 Хорсенс 2:1 Люнгбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
26 тур
18 марта, воскресенье 19:00 Люнгбю 1:1 Хорсенс
2 тур
23 июля, воскресенье 13:00 Хорсенс 4:1 Люнгбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
17 тур
18 ноября, пятница 20:00 Люнгбю 0:1 Хорсенс
6 тур
19 августа, пятница 21:15 Хорсенс 2:1 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
25 тур
9 апреля, понедельник 18:00 Хорсенс 0:0 Люнгбю
18 тур
4 декабря, воскресенье 19:00 Люнгбю 1:2 Хорсенс
5 тур
14 августа, воскресенье 16:00 Люнгбю 1:1 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
25 апреля, понедельник 18:00 Хорсенс 2:0 Люнгбю
13 тур
24 октября, воскресенье 18:00 Люнгбю 0:2 Хорсенс
2 тур
25 июля, воскресенье 16:00 Люнгбю 1:0 Хорсенс
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
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