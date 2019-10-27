Люнгбю - Хорсенс

|8 тур
|1 сентября, воскресенье
|15:00
|Хорсенс
|2:1
|Люнгбю
|26 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Люнгбю
|1:1
|Хорсенс
|2 тур
|23 июля, воскресенье
|13:00
|Хорсенс
|4:1
|Люнгбю
|17 тур
|18 ноября, пятница
|20:00
|Люнгбю
|0:1
|Хорсенс
|6 тур
|19 августа, пятница
|21:15
|Хорсенс
|2:1
|Люнгбю
|25 тур
|9 апреля, понедельник
|18:00
|Хорсенс
|0:0
|Люнгбю
|18 тур
|4 декабря, воскресенье
|19:00
|Люнгбю
|1:2
|Хорсенс
|5 тур
|14 августа, воскресенье
|16:00
|Люнгбю
|1:1
|Хорсенс
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43:42
|+1
|43
|2.
|Сендерийск
|32
|9
|11
|12
|37:49
|-12
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34:54
|-20
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43:59
|-16
|26