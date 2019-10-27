Хобро - Силькеборг

|4 тур
|2 августа, пятница
|20:00
|Силькеборг
|2:3
|Хобро
|4 тур
|2 августа, пятница
|20:00
|Силькеборг
|2:3
|Хобро
|4 тур
|19 апреля, четверг
|19:00
|Силькеборг
|2:0
|Хобро
|3 тур
|16 апреля, понедельник
|20:00
|Хобро
|1:0
|Силькеборг
|25 тур
|10 марта, суббота
|18:00
|Хобро
|1:1
|Силькеборг
|7 тур
|25 августа, пятница
|21:15
|Силькеборг
|0:2
|Хобро
|23 тур
|5 апреля, воскресенье
|18:00
|Хобро
|2:2
|Силькеборг
|20 тур
|8 марта, воскресенье
|15:00
|Силькеборг
|0:1
|Хобро
|9 тур
|27 сентября, суббота
|19:00
|Силькеборг
|2:2
|Хобро
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22