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Хобро - Силькеборг

27.10.2019, Воскресенье, 14:00 мск Хобро, стадион ДС Арена Дания. Суперлига, 14 тур Хобро - Силькеборг
Дания. Суперлига (2019/2020)
4 тур
2 августа, пятница 20:00 Силькеборг 2:3 Хобро
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа B
4 тур
19 апреля, четверг 19:00 Силькеборг 2:0 Хобро
3 тур
16 апреля, понедельник 20:00 Хобро 1:0 Силькеборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
25 тур
10 марта, суббота 18:00 Хобро 1:1 Силькеборг
7 тур
25 августа, пятница 21:15 Силькеборг 0:2 Хобро
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
5 апреля, воскресенье 18:00 Хобро 2:2 Силькеборг
20 тур
8 марта, воскресенье 15:00 Силькеборг 0:1 Хобро
9 тур
27 сентября, суббота 19:00 Силькеборг 2:2 Хобро
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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