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Эсбьерг - Мидтьюлланд

25.10.2019, Пятница, 20:00 мск Эсбьерг, стадион Блю Вотер Арена Дания. Суперлига, 14 тур Эсбьерг - Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2019/2020)
1 тур
12 июля, пятница 20:00 Мидтьюлланд 1:0 Эсбьерг
Дания. Плей-офф (2018/2019)
36 тур
25 мая, суббота 18:00 Мидтьюлланд 1:2 Эсбьерг
28 тур
7 апреля, воскресенье 17:00 Эсбьерг 2:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2018/2019)
15 тур
4 ноября, воскресенье 20:30 Эсбьерг 2:2 Мидтьюлланд
3 тур
28 июля, суббота 17:00 Мидтьюлланд 3:1 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2016/2017)
14 тур
24 октября, понедельник 20:00 Эсбьерг 1:3 Мидтьюлланд
8 тур
9 сентября, пятница 21:15 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
18 апреля, понедельник 20:00 Эсбьерг 0:2 Мидтьюлланд
15 тур
8 ноября, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 5:1 Эсбьерг
6 тур
23 августа, воскресенье 21:30 Эсбьерг 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
5 апреля, воскресенье 20:00 Эсбьерг 3:3 Мидтьюлланд
20 тур
8 марта, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
6 тур
31 августа, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 2:0 Эсбьерг
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
28 апреля, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:0 Мидтьюлланд
14 тур
3 ноября, воскресенье 22:00 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
7 тур
1 сентября, воскресенье 17:00 Эсбьерг 1:1 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
28 тур
22 апреля, понедельник 21:00 Эсбьерг 0:1 Мидтьюлланд
16 тур
12 ноября, понедельник 22:00 Мидтьюлланд 0:0 Эсбьерг
8 тур
2 сентября, воскресенье 17:00 Мидтьюлланд 1:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
27 тур
24 апреля, воскресенье 17:00 Эсбьерг 0:1 Мидтьюлланд
13 тур
23 октября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 2:2 Эсбьерг
4 тур
7 августа, суббота 19:00 Эсбьерг 0:3 Мидтьюлланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
26 тур
11 апреля, воскресенье 18:00 Эсбьерг 2:1 Мидтьюлланд
16 тур
21 ноября, суббота 19:00 Мидтьюлланд 3:0 Эсбьерг
1 тур
18 июля, суббота 00:00 Мидтьюлланд 0:0 Эсбьерг
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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