Эсбьерг - Мидтьюлланд

|1 тур
|12 июля, пятница
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Эсбьерг
|1 тур
|12 июля, пятница
|20:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Эсбьерг
|36 тур
|25 мая, суббота
|18:00
|Мидтьюлланд
|1:2
|Эсбьерг
|28 тур
|7 апреля, воскресенье
|17:00
|Эсбьерг
|2:2
|Мидтьюлланд
|15 тур
|4 ноября, воскресенье
|20:30
|Эсбьерг
|2:2
|Мидтьюлланд
|3 тур
|28 июля, суббота
|17:00
|Мидтьюлланд
|3:1
|Эсбьерг
|14 тур
|24 октября, понедельник
|20:00
|Эсбьерг
|1:3
|Мидтьюлланд
|8 тур
|9 сентября, пятница
|21:15
|Мидтьюлланд
|3:0
|Эсбьерг
|25 тур
|18 апреля, понедельник
|20:00
|Эсбьерг
|0:2
|Мидтьюлланд
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|18:00
|Мидтьюлланд
|5:1
|Эсбьерг
|6 тур
|23 августа, воскресенье
|21:30
|Эсбьерг
|1:1
|Мидтьюлланд
|23 тур
|5 апреля, воскресенье
|20:00
|Эсбьерг
|3:3
|Мидтьюлланд
|20 тур
|8 марта, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Эсбьерг
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Эсбьерг
|29 тур
|28 апреля, понедельник
|21:00
|Эсбьерг
|0:0
|Мидтьюлланд
|14 тур
|3 ноября, воскресенье
|22:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Эсбьерг
|7 тур
|1 сентября, воскресенье
|17:00
|Эсбьерг
|1:1
|Мидтьюлланд
|28 тур
|22 апреля, понедельник
|21:00
|Эсбьерг
|0:1
|Мидтьюлланд
|16 тур
|12 ноября, понедельник
|22:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Эсбьерг
|8 тур
|2 сентября, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|1:0
|Эсбьерг
|27 тур
|24 апреля, воскресенье
|17:00
|Эсбьерг
|0:1
|Мидтьюлланд
|13 тур
|23 октября, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:2
|Эсбьерг
|4 тур
|7 августа, суббота
|19:00
|Эсбьерг
|0:3
|Мидтьюлланд
|26 тур
|11 апреля, воскресенье
|18:00
|Эсбьерг
|2:1
|Мидтьюлланд
|16 тур
|21 ноября, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Эсбьерг
|1 тур
|18 июля, суббота
|00:00
|Мидтьюлланд
|0:0
|Эсбьерг
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22