Мидтьюлланд - Рандерс

|18 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|1:2
|Мидтьюлланд
|7 тур
|26 августа, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Рандерс
|18 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|1:2
|Мидтьюлланд
|7 тур
|26 августа, воскресенье
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Рандерс
|19 тур
|11 декабря, понедельник
|21:00
|Рандерс
|0:4
|Мидтьюлланд
|3 тур
|30 июля, воскресенье
|15:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Рандерс
|Финал
|1 июня, четверг
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Рандерс
|23 тур
|24 февраля, пятница
|22:15
|Рандерс
|0:2
|Мидтьюлланд
|1 тур
|18 июля, понедельник
|20:00
|Мидтьюлланд
|2:2
|Рандерс
|31 тур
|22 мая, воскресенье
|14:00
|Рандерс
|1:2
|Мидтьюлланд
|12 тур
|16 октября, пятница
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Рандерс
|10 тур
|27 сентября, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|0:2
|Мидтьюлланд
|27 тур
|4 мая, понедельник
|20:00
|Мидтьюлланд
|5:2
|Рандерс
|21 тур
|13 марта, пятница
|20:30
|Рандерс
|1:2
|Мидтьюлланд
|3 тур
|4 августа, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|3:1
|Рандерс
|24 тур
|30 марта, воскресенье
|16:00
|Рандерс
|0:3
|Мидтьюлланд
|12 тур
|19 октября, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Рандерс
|4 тур
|11 августа, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|1:3
|Мидтьюлланд
|31 тур
|12 мая, воскресенье
|16:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Рандерс
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|17:00
|Рандерс
|2:1
|Мидтьюлланд
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Рандерс
|32 тур
|25 мая, среда
|00:00
|Мидтьюлланд
|2:2
|Рандерс
|12 тур
|18 октября, понедельник
|21:00
|Рандерс
|1:1
|Мидтьюлланд
|8 тур
|13 сентября, понедельник
|21:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Рандерс
|29 тур
|26 апреля, понедельник
|21:00
|Рандерс
|2:0
|Мидтьюлланд
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|16:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Рандерс
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|14:00
|Мидтьюлланд
|4:1
|Рандерс
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47