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Люнгбю - Брондбю

20.10.2019, Воскресенье, 19:00 мск Конгес Люнгбю, стадион Люнгбю Дания. Суперлига, 13 тур Люнгбю - Брондбю
Дания. Суперлига (2017/2018)
20 тур
11 февраля, воскресенье 20:00 Люнгбю 1:3 Брондбю
3 тур
30 июля, воскресенье 19:00 Брондбю 5:3 Люнгбю
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
8 тур
18 мая, четверг 21:00 Брондбю 0:2 Люнгбю
2 тур
9 апреля, воскресенье 17:00 Люнгбю 1:2 Брондбю
Дания. Суперлига (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 19:00 Брондбю 3:2 Люнгбю
10 тур
22 сентября, четверг 21:00 Люнгбю 1:0 Брондбю
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
33 тур
23 мая, среда 22:00 Люнгбю 1:0 Брондбю
22 тур
25 марта, воскресенье 20:00 Брондбю 2:1 Люнгбю
11 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Брондбю 1:0 Люнгбю
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
20 мая, пятница 19:00 Люнгбю 1:2 Брондбю
20 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Брондбю 1:1 Люнгбю
7 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Люнгбю 3:3 Брондбю
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Оденсе 32 12 7 13 43:42 +1 43
2. Сендерийск 32 9 11 12 37:49 -12 38
3. Люнгбю 32 9 7 16 34:54 -20 34
4. Силькеборг 32 6 8 18 43:59 -16 26
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