Люнгбю - Брондбю

|20 тур
|11 февраля, воскресенье
|20:00
|Люнгбю
|1:3
|Брондбю
|3 тур
|30 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|5:3
|Люнгбю
|20 тур
|11 февраля, воскресенье
|20:00
|Люнгбю
|1:3
|Брондбю
|3 тур
|30 июля, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|5:3
|Люнгбю
|26 тур
|19 марта, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|3:2
|Люнгбю
|10 тур
|22 сентября, четверг
|21:00
|Люнгбю
|1:0
|Брондбю
|33 тур
|23 мая, среда
|22:00
|Люнгбю
|1:0
|Брондбю
|22 тур
|25 марта, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:1
|Люнгбю
|11 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|1:0
|Люнгбю
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43:42
|+1
|43
|2.
|Сендерийск
|32
|9
|11
|12
|37:49
|-12
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34:54
|-20
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43:59
|-16
|26