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Ольборг - Оденсе

18.10.2019, Пятница, 20:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 13 тур Ольборг - Оденсе
Дания. Суперлига (2018/2019)
20 тур
14 декабря, пятница 21:00 Оденсе 1:2 Ольборг
11 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Ольборг 0:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2017/2018)
14 тур
29 октября, воскресенье 20:00 Ольборг 0:2 Оденсе
4 тур
6 августа, воскресенье 17:00 Оденсе 0:0 Ольборг
Дания. Суперлига (2016/2017)
24 тур
6 марта, понедельник 21:00 Оденсе 4:0 Ольборг
3 тур
1 августа, понедельник 20:00 Ольборг 2:2 Оденсе
Дания. Суперлига (2015/2016)
33 тур
29 мая, воскресенье 18:00 Оденсе 3:2 Ольборг
20 тур
4 марта, пятница 20:00 Ольборг 0:1 Оденсе
6 тур
24 августа, понедельник 20:00 Ольборг 5:1 Оденсе
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
15 мая, пятница 19:30 Ольборг 0:2 Оденсе
17 тур
6 декабря, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Ольборг
3 тур
2 августа, суббота 19:00 Оденсе 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
26 апреля, суббота 19:00 Оденсе 2:3 Ольборг
14 тур
2 ноября, суббота 20:00 Ольборг 1:0 Оденсе
4 тур
11 августа, воскресенье 19:00 Ольборг 0:0 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
14 апреля, воскресенье 21:00 Оденсе 3:4 Ольборг
20 тур
6 марта, среда 21:30 Ольборг 2:2 Оденсе
7 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Оденсе 0:4 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
3 мая, четверг 22:00 Оденсе 1:2 Ольборг
13 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Ольборг 2:1 Оденсе
5 тур
13 августа, суббота 19:00 Ольборг 2:1 Оденсе
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
23 тур
2 апреля, суббота 19:00 Ольборг 0:1 Оденсе
19 тур
4 декабря, суббота 19:00 Оденсе 6:0 Ольборг
11 тур
4 октября, понедельник 21:00 Ольборг 1:2 Оденсе
Чемпионат Дании (2009/2010)
27 тур
14 апреля, среда 20:00 Ольборг 1:0 Оденсе
14 тур
2 ноября, понедельник 21:00 Оденсе 1:1 Ольборг
11 тур
5 октября, понедельник 21:00 Оденсе 2:1 Ольборг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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