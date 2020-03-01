Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Франк Шнедер (Марсель)
Материалы

Лион - Сент-Этьен

01.03.2020, Воскресенье, 23:00 мск Лион, стадион Стад де Люмьер Франция. Лига 1, 27 тур Лион - Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2019/2020)
9 тур
6 октября, воскресенье 22:00 Сент-Этьен 1:0 Лион
Франция. Лига 1 (2018/2019)
21 тур
20 января, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 1:2 Лион
14 тур
23 ноября, пятница 23:00 Лион 1:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2017/2018)
27 тур
25 февраля, воскресенье 19:00 Лион 1:1 Сент-Этьен
12 тур
5 ноября, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 0:5 Лион
Франция. Лига 1 (2016/2017)
23 тур
5 февраля, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 2:0 Лион
8 тур
2 октября, воскресенье 21:45 Лион 2:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2015/2016)
21 тур
17 января, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 1:0 Лион
13 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Лион 3:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2014/2015)
33 тур
19 апреля, воскресенье 22:00 Лион 2:2 Сент-Этьен
15 тур
30 ноября, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 3:0 Лион
Франция. Лига 1 (2013/2014)
31 тур
30 марта, воскресенье 23:00 Лион 1:2 Сент-Этьен
13 тур
10 ноября, воскресенье 23:59 Сент-Этьен 1:2 Лион
Франция. Лига 1 (2012/2013)
34 тур
28 апреля, воскресенье 16:00 Лион 1:1 Сент-Этьен
16 тур
9 декабря, воскресенье 23:59 Сент-Этьен 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2011/2012)
28 тур
17 марта, суббота 23:59 Сент-Этьен 0:1 Лион
12 тур
29 октября, суббота 23:00 Лион 2:0 Сент-Этьен
Франция. Кубок лиги (2011/2012)
1/8 финала
26 октября, среда 22:50 Сент-Этьен 1:2 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
23 тур
12 февраля, суббота 23:00 Сент-Этьен 1:4 Лион
7 тур
25 сентября, суббота 23:00 Лион 0:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2009/2010)
28 тур
13 марта, суббота 23:00 Лион 1:1 Сент-Этьен
12 тур
31 октября, суббота 23:00 Сент-Этьен 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
22 тур
1 февраля, воскресенье 23:00 Лион 1:1 Сент-Этьен
4 тур
31 августа, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
23 тур
27 января, воскресенье 22:55 Сент-Этьен 1:1 Лион
5 тур
26 августа, воскресенье 23:00 Лион 1:0 Сент-Этьен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
...
  • ...
    Рейтинг: +189

    BellatrixBlack 2 марта 2020, 20:27

    как много бомбардир освещает игр то. про ронское дерби прям целую статью не поленились написали.

    жаль что сдувается такой ресурс

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 