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Хартберг - Тироль

07.03.2020, Суббота, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 22 тур Хартберг - Тироль
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
11 тур
20 октября, воскресенье 15:30 Тироль 0:1 Хартберг
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