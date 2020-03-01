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Тироль - Адмира Ваккер

01.03.2020, Воскресенье, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 21 тур Тироль - Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
10 тур
5 октября, суббота 18:00 Адмира Ваккер 3:1 Тироль
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