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Санкт-Пельтен - Вольфсберг

01.03.2020, Воскресенье, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 21 тур Санкт-Пельтен - Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
10 тур
6 октября, воскресенье 15:30 Вольфсберг 4:0 Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
30 тур
12 мая, воскресенье 15:30 Вольфсберг 4:0 Санкт-Пельтен
24 тур
7 апреля, воскресенье 15:30 Санкт-Пельтен 1:3 Вольфсберг
12 тур
28 октября, воскресенье 16:30 Вольфсберг 1:0 Санкт-Пельтен
1 тур
29 июля, воскресенье 18:00 Санкт-Пельтен 4:3 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
33 тур
5 мая, суббота 19:30 Санкт-Пельтен 0:1 Вольфсберг
24 тур
24 февраля, суббота 20:30 Вольфсберг 0:1 Санкт-Пельтен
15 тур
18 ноября, суббота 20:30 Санкт-Пельтен 0:0 Вольфсберг
6 тур
26 августа, суббота 17:00 Вольфсберг 2:1 Санкт-Пельтен
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
35 тур
25 мая, четверг 17:30 Санкт-Пельтен 1:1 Вольфсберг
26 тур
18 марта, суббота 20:30 Вольфсберг 1:0 Санкт-Пельтен
17 тур
30 ноября, среда 22:30 Санкт-Пельтен 0:4 Вольфсберг
8 тур
17 сентября, суббота 19:30 Вольфсберг 1:1 Санкт-Пельтен
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