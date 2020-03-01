Санкт-Пельтен - Вольфсберг

|10 тур
|6 октября, воскресенье
|15:30
|Вольфсберг
|4:0
|Санкт-Пельтен
|10 тур
|6 октября, воскресенье
|15:30
|Вольфсберг
|4:0
|Санкт-Пельтен
|30 тур
|12 мая, воскресенье
|15:30
|Вольфсберг
|4:0
|Санкт-Пельтен
|24 тур
|7 апреля, воскресенье
|15:30
|Санкт-Пельтен
|1:3
|Вольфсберг
|12 тур
|28 октября, воскресенье
|16:30
|Вольфсберг
|1:0
|Санкт-Пельтен
|1 тур
|29 июля, воскресенье
|18:00
|Санкт-Пельтен
|4:3
|Вольфсберг
|33 тур
|5 мая, суббота
|19:30
|Санкт-Пельтен
|0:1
|Вольфсберг
|24 тур
|24 февраля, суббота
|20:30
|Вольфсберг
|0:1
|Санкт-Пельтен
|15 тур
|18 ноября, суббота
|20:30
|Санкт-Пельтен
|0:0
|Вольфсберг
|6 тур
|26 августа, суббота
|17:00
|Вольфсберг
|2:1
|Санкт-Пельтен
|35 тур
|25 мая, четверг
|17:30
|Санкт-Пельтен
|1:1
|Вольфсберг
|26 тур
|18 марта, суббота
|20:30
|Вольфсберг
|1:0
|Санкт-Пельтен
|17 тур
|30 ноября, среда
|22:30
|Санкт-Пельтен
|0:4
|Вольфсберг
|8 тур
|17 сентября, суббота
|19:30
|Вольфсберг
|1:1
|Санкт-Пельтен