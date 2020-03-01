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ЛАСК - Хартберг

01.03.2020, Воскресенье, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 21 тур ЛАСК - Хартберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
10 тур
6 октября, воскресенье 15:30 Хартберг 1:2 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
16 тур
1 декабря, суббота 19:00 ЛАСК 3:3 Хартберг
5 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Хартберг 0:1 ЛАСК
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