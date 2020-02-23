Аустрия - Зальцбург

|9 тур
|28 сентября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|4:1
|Аустрия
|29 тур
|5 мая, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|1:2
|Зальцбург
|23 тур
|31 марта, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|5:1
|Аустрия
|14 тур
|11 ноября, воскресенье
|19:00
|Аустрия
|0:2
|Зальцбург
|3 тур
|11 августа, суббота
|18:00
|Зальцбург
|2:0
|Аустрия
|36 тур
|27 мая, воскресенье
|18:30
|Аустрия
|4:0
|Зальцбург
|27 тур
|18 марта, воскресенье
|16:30
|Зальцбург
|5:0
|Аустрия
|18 тур
|3 декабря, воскресенье
|18:30
|Аустрия
|1:1
|Зальцбург
|9 тур
|24 сентября, воскресенье
|17:30
|Зальцбург
|0:0
|Аустрия
|35 тур
|25 мая, четверг
|17:30
|Аустрия
|2:3
|Зальцбург
|26 тур
|19 марта, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|5:0
|Аустрия
|17 тур
|30 ноября, среда
|22:30
|Аустрия
|1:3
|Зальцбург
|8 тур
|18 сентября, воскресенье
|17:30
|Зальцбург
|4:1
|Аустрия
|33 тур
|1 мая, воскресенье
|17:30
|Аустрия
|0:2
|Зальцбург
|24 тур
|28 февраля, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|4:1
|Аустрия
|15 тур
|7 ноября, суббота
|18:00
|Аустрия
|1:1
|Зальцбург
|6 тур
|23 августа, воскресенье
|17:30
|Зальцбург
|2:2
|Аустрия
|36 тур
|31 мая, воскресенье
|17:30
|Аустрия
|1:1
|Зальцбург
|27 тур
|4 апреля, суббота
|17:00
|Зальцбург
|3:1
|Аустрия
|18 тур
|6 декабря, суббота
|18:00
|Аустрия
|2:4
|Зальцбург
|9 тур
|21 сентября, воскресенье
|18:30
|Зальцбург
|2:3
|Аустрия
|29 тур
|26 марта, среда
|23:30
|Аустрия
|3:0
|Зальцбург
|20 тур
|15 декабря, воскресенье
|19:30
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия
|11 тур
|6 октября, воскресенье
|18:30
|Аустрия
|1:2
|Зальцбург
|2 тур
|27 июля, суббота
|21:00
|Зальцбург
|5:1
|Аустрия
|36 тур
|26 мая, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|3:0
|Аустрия
|27 тур
|31 марта, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|1:1
|Зальцбург
|18 тур
|2 декабря, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|0:0
|Аустрия
|9 тур
|22 сентября, суббота
|20:30
|Аустрия
|0:1
|Зальцбург
|28 тур
|1 апреля, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|1:1
|Зальцбург
|19 тур
|18 декабря, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|3:0
|Аустрия
|10 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|3:2
|Зальцбург
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:0
|Аустрия
|36 тур
|25 мая, среда
|22:30
|Аустрия
|2:4
|Зальцбург
|26 тур
|20 марта, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Аустрия
|18 тур
|4 декабря, суббота
|20:30
|Зальцбург
|1:1
|Аустрия
|8 тур
|22 сентября, среда
|22:30
|Аустрия
|0:0
|Зальцбург