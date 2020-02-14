Зальцбург - ЛАСК

|8 тур
|22 сентября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:2
|Зальцбург
|30 тур
|12 мая, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:1
|ЛАСК
|24 тур
|7 апреля, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|0:2
|Зальцбург
|12 тур
|28 октября, воскресенье
|19:00
|ЛАСК
|3:3
|Зальцбург
|1 тур
|29 июля, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|3:1
|ЛАСК
|29 тур
|8 апреля, воскресенье
|16:00
|ЛАСК
|1:0
|Зальцбург
|20 тур
|16 декабря, суббота
|18:00
|Зальцбург
|0:0
|ЛАСК
|11 тур
|14 октября, суббота
|17:00
|ЛАСК
|1:3
|Зальцбург
|2 тур
|29 июля, суббота
|17:00
|Зальцбург
|1:1
|ЛАСК
|28 тур
|9 апреля, суббота
|18:00
|Зальцбург
|0:1
|ЛАСК
|27 тур
|3 апреля, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|1:1
|Зальцбург
|17 тур
|27 ноября, суббота
|20:30
|ЛАСК
|1:2
|Зальцбург
|7 тур
|11 сентября, суббота
|20:30
|Зальцбург
|0:0
|ЛАСК