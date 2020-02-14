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Материалы

Зальцбург - ЛАСК

14.02.2020, Пятница, 21:00 мск Австрия. Бундеслига, 19 тур Зальцбург - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
8 тур
22 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:2 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
30 тур
12 мая, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:1 ЛАСК
24 тур
7 апреля, воскресенье 18:00 ЛАСК 0:2 Зальцбург
12 тур
28 октября, воскресенье 19:00 ЛАСК 3:3 Зальцбург
1 тур
29 июля, воскресенье 18:00 Зальцбург 3:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
29 тур
8 апреля, воскресенье 16:00 ЛАСК 1:0 Зальцбург
20 тур
16 декабря, суббота 18:00 Зальцбург 0:0 ЛАСК
11 тур
14 октября, суббота 17:00 ЛАСК 1:3 Зальцбург
2 тур
29 июля, суббота 17:00 Зальцбург 1:1 ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2010/2011)
28 тур
9 апреля, суббота 18:00 Зальцбург 0:1 ЛАСК
27 тур
3 апреля, воскресенье 18:00 ЛАСК 1:1 Зальцбург
17 тур
27 ноября, суббота 20:30 ЛАСК 1:2 Зальцбург
7 тур
11 сентября, суббота 20:30 Зальцбург 0:0 ЛАСК
Чемпионат Австрии (2009/2010)
31 тур
18 апреля, воскресенье 17:30 ЛАСК 0:0 Зальцбург
21 тур
21 февраля, воскресенье 17:30 Зальцбург 3:0 ЛАСК
13 тур
28 октября, среда 20:30 ЛАСК 0:0 Зальцбург
3 тур
1 августа, суббота 21:30 Зальцбург 3:2 ЛАСК
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