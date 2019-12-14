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Хартберг - Зальцбург

14.12.2019, Суббота, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 18 тур Хартберг - Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
7 тур
14 сентября, суббота 18:00 Зальцбург 7:2 Хартберг
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
15 тур
24 ноября, суббота 19:00 Хартберг 0:4 Зальцбург
4 тур
18 августа, суббота 18:00 Зальцбург 2:0 Хартберг
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