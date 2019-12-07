Вольфсберг - ЛАСК

|6 тур
|31 августа, суббота
|18:00
|ЛАСК
|0:1
|Вольфсберг
|6 тур
|31 августа, суббота
|18:00
|ЛАСК
|0:1
|Вольфсберг
|29 тур
|5 мая, воскресенье
|15:30
|ЛАСК
|3:0
|Вольфсберг
|23 тур
|31 марта, воскресенье
|15:30
|Вольфсберг
|0:3
|ЛАСК
|17 тур
|8 декабря, суббота
|19:00
|Вольфсберг
|1:1
|ЛАСК
|6 тур
|2 сентября, воскресенье
|18:00
|ЛАСК
|2:0
|Вольфсберг
|35 тур
|20 мая, воскресенье
|17:30
|ЛАСК
|1:3
|Вольфсберг
|26 тур
|10 марта, суббота
|20:30
|Вольфсберг
|0:3
|ЛАСК
|17 тур
|29 ноября, среда
|20:30
|ЛАСК
|2:0
|Вольфсберг
|8 тур
|16 сентября, суббота
|19:30
|Вольфсберг
|0:0
|ЛАСК