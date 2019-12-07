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Вольфсберг - ЛАСК

07.12.2019, Суббота, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 17 тур Вольфсберг - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
6 тур
31 августа, суббота 18:00 ЛАСК 0:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
29 тур
5 мая, воскресенье 15:30 ЛАСК 3:0 Вольфсберг
23 тур
31 марта, воскресенье 15:30 Вольфсберг 0:3 ЛАСК
17 тур
8 декабря, суббота 19:00 Вольфсберг 1:1 ЛАСК
6 тур
2 сентября, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
35 тур
20 мая, воскресенье 17:30 ЛАСК 1:3 Вольфсберг
26 тур
10 марта, суббота 20:30 Вольфсберг 0:3 ЛАСК
17 тур
29 ноября, среда 20:30 ЛАСК 2:0 Вольфсберг
8 тур
16 сентября, суббота 19:30 Вольфсберг 0:0 ЛАСК
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