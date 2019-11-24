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Хартберг - Альтах

24.11.2019, Воскресенье, 16:30 мск Австрия. Бундеслига, 15 тур Хартберг - Альтах
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
4 тур
18 августа, воскресенье 18:00 Альтах 3:3 Хартберг
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
31 тур
18 мая, суббота 18:00 Альтах 3:1 Хартберг
25 тур
13 апреля, суббота 18:00 Хартберг 0:1 Альтах
18 тур
16 декабря, воскресенье 16:30 Альтах 6:1 Хартберг
7 тур
15 сентября, суббота 18:00 Хартберг 2:1 Альтах
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