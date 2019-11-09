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Штурм - Хартберг

09.11.2019, Суббота, 19:00 мск Австрия. Бундеслига, 14 тур Штурм - Хартберг
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
3 тур
11 августа, воскресенье 18:00 Хартберг 1:0 Штурм
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
12 тур
27 октября, суббота 18:00 Хартберг 2:0 Штурм
1 тур
28 июля, суббота 18:00 Штурм 3:2 Хартберг
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