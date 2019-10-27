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Альтах - ЛАСК

27.10.2019, Воскресенье, 16:30 мск Австрия. Бундеслига, 12 тур Альтах - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2019/2020)
1 тур
28 июля, воскресенье 18:00 ЛАСК 2:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
22 тур
17 марта, воскресенье 19:00 Альтах 1:2 ЛАСК
11 тур
20 октября, суббота 18:00 ЛАСК 1:1 Альтах
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
32 тур
28 апреля, суббота 19:30 Альтах 0:2 ЛАСК
23 тур
17 февраля, суббота 20:30 ЛАСК 2:0 Альтах
14 тур
4 ноября, суббота 20:30 Альтах 2:4 ЛАСК
5 тур
20 августа, воскресенье 17:30 ЛАСК 0:0 Альтах
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