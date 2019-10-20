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Рапид - Вольфсберг

20.10.2019, Воскресенье, 18:00 мск Австрия. Бундеслига, 11 тур Рапид - Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
14 тур
11 ноября, воскресенье 16:30 Вольфсберг 3:1 Рапид
3 тур
12 августа, воскресенье 18:00 Рапид 0:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
36 тур
27 мая, воскресенье 18:30 Вольфсберг 0:0 Рапид
27 тур
17 марта, суббота 18:00 Рапид 5:1 Вольфсберг
18 тур
2 декабря, суббота 18:00 Вольфсберг 0:0 Рапид
9 тур
23 сентября, суббота 17:00 Рапид 4:2 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
32 тур
6 мая, суббота 19:30 Рапид 4:0 Вольфсберг
23 тур
25 февраля, суббота 18:00 Вольфсберг 2:1 Рапид
14 тур
6 ноября, воскресенье 16:00 Рапид 0:1 Вольфсберг
5 тур
21 августа, воскресенье 17:30 Вольфсберг 1:1 Рапид
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
30 тур
9 апреля, суббота 19:30 Вольфсберг 2:2 Рапид
21 тур
6 февраля, суббота 20:30 Рапид 3:0 Вольфсберг
12 тур
18 октября, воскресенье 17:30 Вольфсберг 2:1 Рапид
3 тур
9 августа, воскресенье 20:00 Рапид 2:1 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
36 тур
31 мая, воскресенье 17:30 Вольфсберг 0:5 Рапид
27 тур
4 апреля, суббота 19:30 Рапид 4:1 Вольфсберг
18 тур
7 декабря, воскресенье 18:30 Вольфсберг 1:1 Рапид
9 тур
20 сентября, суббота 18:00 Рапид 3:0 Вольфсберг
Австрия. Бундеслига (2013/2014)
28 тур
22 марта, суббота 22:00 Рапид 3:0 Вольфсберг
19 тур
8 декабря, воскресенье 19:30 Вольфсберг 2:1 Рапид
10 тур
28 сентября, суббота 21:00 Рапид 2:4 Вольфсберг
1 тур
20 июля, суббота 21:00 Вольфсберг 2:2 Рапид
Австрия. Бундеслига (2012/2013)
33 тур
11 мая, суббота 20:30 Рапид 0:0 Вольфсберг
24 тур
3 марта, воскресенье 19:00 Вольфсберг 2:1 Рапид
15 тур
11 ноября, воскресенье 21:30 Рапид 0:2 Вольфсберг
6 тур
26 августа, воскресенье 18:00 Вольфсберг 1:0 Рапид
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