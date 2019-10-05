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Росс Каунти - Сент-Джонстон

05.10.2019, Суббота, 17:00 мск Дингволл, стадион Глобал Энерджи Стэдиум Шотландия. Премьер-лига, 8 тур Росс Каунти - Сент-Джонстон
Шотландия. Плей-офф (2017/2018), группа B
38 тур
12 мая, суббота 17:00 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2017/2018)
28 тур
24 февраля, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:0 Росс Каунти
21 тур
27 декабря, среда 22:45 Росс Каунти 1:1 Сент-Джонстон
11 тур
24 октября, вторник 21:45 Сент-Джонстон 0:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017)
25 тур
18 февраля, суббота 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Джонстон
14 тур
19 ноября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:4 Росс Каунти
8 тур
1 октября, суббота 17:00 Росс Каунти 0:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2015/2016)
30 тур
16 марта, среда 22:45 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
17 тур
5 декабря, суббота 18:00 Росс Каунти 2:3 Сент-Джонстон
3 тур
11 августа, вторник 21:45 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2014/2015)
32 тур
7 апреля, вторник 21:45 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
14 тур
22 ноября, суббота 18:00 Сент-Джонстон 2:1 Росс Каунти
1 тур
10 августа, воскресенье 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-Лига (2013/2014)
29 тур
15 марта, суббота 21:30 Сент-Джонстон 0:1 Росс Каунти
21 тур
4 января, суббота 19:00 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
3 тур
17 августа, суббота 18:00 Сент-Джонстон 4:0 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013), группа A
34 тур
21 апреля, воскресенье 19:05 Сент-Джонстон 2:2 Росс Каунти
Шотландия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
16 февраля, суббота 19:00 Росс Каунти 1:0 Сент-Джонстон
14 тур
17 ноября, суббота 19:00 Сент-Джонстон 1:1 Росс Каунти
7 тур
22 сентября, суббота 18:00 Росс Каунти 1:2 Сент-Джонстон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 30 26 2 2 89:19 +70 80
2. Рейнджерс 29 21 4 4 64:19 +45 67
3. Мазервелл 30 14 4 12 41:38 +3 46
4. Абердин 30 12 9 9 40:36 +4 45
5. Ливингстон 30 10 9 11 41:39 +2 39
6. Хиберниан 30 9 10 11 42:49 -7 37
7. Сент-Джонстон 29 8 12 9 28:46 -18 36
8. Килмарнок 30 9 6 15 31:41 -10 33
9. Сент-Миррен 30 7 8 15 24:41 -17 29
10. Росс Каунти 30 7 8 15 29:60 -31 29
11. Гамильтон Академикал 30 6 9 15 30:50 -20 27
12. Хартс 30 4 11 15 31:52 -21 23
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