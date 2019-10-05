Росс Каунти - Сент-Джонстон

|38 тур
|12 мая, суббота
|17:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|38 тур
|12 мая, суббота
|17:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|28 тур
|24 февраля, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:0
|Росс Каунти
|21 тур
|27 декабря, среда
|22:45
|Росс Каунти
|1:1
|Сент-Джонстон
|11 тур
|24 октября, вторник
|21:45
|Сент-Джонстон
|0:0
|Росс Каунти
|25 тур
|18 февраля, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон
|14 тур
|19 ноября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:4
|Росс Каунти
|8 тур
|1 октября, суббота
|17:00
|Росс Каунти
|0:2
|Сент-Джонстон
|30 тур
|16 марта, среда
|22:45
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|17 тур
|5 декабря, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|2:3
|Сент-Джонстон
|3 тур
|11 августа, вторник
|21:45
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|32 тур
|7 апреля, вторник
|21:45
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|14 тур
|22 ноября, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|2:1
|Росс Каунти
|1 тур
|10 августа, воскресенье
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон
|29 тур
|15 марта, суббота
|21:30
|Сент-Джонстон
|0:1
|Росс Каунти
|21 тур
|4 января, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|3 тур
|17 августа, суббота
|18:00
|Сент-Джонстон
|4:0
|Росс Каунти
|34 тур
|21 апреля, воскресенье
|19:05
|Сент-Джонстон
|2:2
|Росс Каунти
|27 тур
|16 февраля, суббота
|19:00
|Росс Каунти
|1:0
|Сент-Джонстон
|14 тур
|17 ноября, суббота
|19:00
|Сент-Джонстон
|1:1
|Росс Каунти
|7 тур
|22 сентября, суббота
|18:00
|Росс Каунти
|1:2
|Сент-Джонстон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Селтик
|30
|26
|2
|2
|89:19
|+70
|80
|2.
|Рейнджерс
|29
|21
|4
|4
|64:19
|+45
|67
|3.
|Мазервелл
|30
|14
|4
|12
|41:38
|+3
|46
|4.
|Абердин
|30
|12
|9
|9
|40:36
|+4
|45
|5.
|Ливингстон
|30
|10
|9
|11
|41:39
|+2
|39
|6.
|Хиберниан
|30
|9
|10
|11
|42:49
|-7
|37
|7.
|Сент-Джонстон
|29
|8
|12
|9
|28:46
|-18
|36
|8.
|Килмарнок
|30
|9
|6
|15
|31:41
|-10
|33
|9.
|Сент-Миррен
|30
|7
|8
|15
|24:41
|-17
|29
|10.
|Росс Каунти
|30
|7
|8
|15
|29:60
|-31
|29
|11.
|Гамильтон Академикал
|30
|6
|9
|15
|30:50
|-20
|27
|12.
|Хартс
|30
|4
|11
|15
|31:52
|-21
|23