Стремсгодсет - Одд

|6 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Одд
|2:1
|Стремсгодсет
|6 тур
|5 мая, воскресенье
|19:00
|Одд
|2:1
|Стремсгодсет
|18 тур
|12 августа, воскресенье
|21:00
|Одд
|2:2
|Стремсгодсет
|5 тур
|15 апреля, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|3:0
|Одд
|25 тур
|14 октября, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|1:0
|Одд
|8 тур
|13 мая, суббота
|19:00
|Одд
|2:0
|Стремсгодсет
|25 тур
|25 сентября, воскресенье
|19:00
|Стремсгодсет
|1:1
|Одд
|13 тур
|29 мая, воскресенье
|16:30
|Одд
|2:1
|Стремсгодсет
|27 тур
|16 октября, пятница
|20:00
|Стремсгодсет
|2:1
|Одд
|8 тур
|13 мая, среда
|19:00
|Одд
|2:0
|Стремсгодсет
|19 тур
|9 августа, суббота
|20:00
|Одд
|1:0
|Стремсгодсет
|5 тур
|27 апреля, воскресенье
|17:30
|Стремсгодсет
|2:1
|Одд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мольде
|28
|19
|5
|4
|65:29
|+36
|62
|2.
|Буде-Глимт
|30
|15
|9
|6
|64:44
|+20
|54
|3.
|Русенборг
|30
|14
|10
|6
|53:41
|+12
|52
|4.
|Одд
|30
|15
|7
|8
|45:40
|+5
|52
|5.
|Викинг
|29
|13
|8
|8
|54:37
|+17
|47
|6.
|Кристиансунн
|30
|11
|8
|11
|41:41
|0
|41
|7.
|Хаугесунд
|30
|9
|13
|8
|44:37
|+7
|40
|8.
|Стабек
|29
|10
|10
|9
|37:34
|+3
|40
|9.
|Бранн
|29
|9
|10
|10
|30:36
|-6
|37
|10.
|Волеренга
|30
|8
|10
|12
|39:44
|-5
|34
|11.
|Стремсгодсет
|30
|8
|8
|14
|41:54
|-13
|32
|12.
|Лиллестрем
|30
|7
|9
|14
|32:47
|-15
|30
|13.
|Сарпсборг 08
|29
|5
|15
|9
|29:38
|-9
|30
|14.
|Тромсе
|30
|8
|6
|16
|39:58
|-19
|30
|15.
|Мьёндален
|30
|6
|12
|12
|38:52
|-14
|30
|16.
|Ранхейм
|30
|7
|6
|17
|36:55
|-19
|27