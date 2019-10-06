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Астерас - ПАОК

06.10.2019, Воскресенье, 17:15 мск Триполис, стадион Теодорос Колокотронис Греция. Суперлига, 6 тур Астерас - ПАОК
Греция. Суперлига (2018/2019)
16 тур
13 января, воскресенье 20:30 Астерас 0:3 ПАОК
1 тур
25 августа, суббота 19:15 ПАОК 1:0 Астерас
Греция. Суперлига (2017/2018)
24 тур
4 марта, воскресенье 16:00 Астерас 3:2 ПАОК
9 тур
30 октября, понедельник 20:30 ПАОК 2:0 Астерас
Греция. Суперлига (2016/2017)
19 тур
5 февраля, воскресенье 18:15 ПАОК 3:2 Астерас
4 тур
19 сентября, понедельник 19:30 Астерас 1:2 ПАОК
Греция. Суперлига (2015/2016)
24 тур
27 февраля, суббота 20:30 ПАОК 2:0 Астерас
9 тур
1 ноября, воскресенье 16:00 Астерас 2:1 ПАОК
Греция. Плей-офф Лига чемпионов/Лига Европы (2014/2015)
, 6 тур
7 июня, воскресенье 20:30 Астерас 1:0 ПАОК
, 2 тур
24 мая, воскресенье 18:15 ПАОК 0:0 Астерас
Греция. Суперлига (2014/2015)
28 тур
14 марта, суббота 20:30 ПАОК 0:0 Астерас
11 тур
10 января, суббота 20:30 Астерас 3:0 ПАОК
Греция. Суперлига (2013/2014)
Плей-офф, 5 тур
14 мая, среда 18:00 Астерас 1:0 ПАОК
Плей-офф, 1 тур
30 апреля, среда 20:15 ПАОК 1:1 Астерас
25 тур
16 февраля, воскресенье 17:00 Астерас 2:1 ПАОК
8 тур
19 октября, суббота 19:15 ПАОК 2:0 Астерас
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 36 28 7 1 74:16 +58 91
2. АЕК 36 20 9 7 59:32 +27 69
3. ПАОК 37 22 10 5 59:29 +30 69
4. Панатинаикос 36 15 13 8 43:32 +11 58
5. Арис 37 11 12 14 51:52 -1 45
6. ОФИ 36 10 6 20 43:56 -13 36
* - ПАОК: снято 7
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астерас 33 11 10 12 44:42 +2 43
2. Атромитос 33 11 9 13 41:43 -2 42
3. Ларисса 34 8 12 14 32:43 -11 36
4. Ксанти 35 9 9 17 26:42 -16 36
5. ПАС Ламия 34 6 17 11 24:39 -15 35
6. Волос 33 8 7 18 27:54 -27 31
7. Панетоликос 33 6 11 16 30:48 -18 29
8. Паниониос 33 7 8 18 20:48 -28 29
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