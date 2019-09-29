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АЕК - ПАОК

29.09.2019, Воскресенье, 19:30 мск Афины, стадион Олимпийский Греция. Суперлига, 5 тур АЕК - ПАОК
Греция. Суперлига (2018/2019)
19 тур
3 февраля, воскресенье 20:30 АЕК 1:1 ПАОК
4 тур
23 сентября, воскресенье 20:30 ПАОК 2:0 АЕК
Греция. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 20:30 ПАОК 0:0 АЕК
10 тур
5 ноября, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 ПАОК
Греция. Еврокубковый плей-офф (2016/2017)
5 тур
28 мая, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 ПАОК
1 тур
14 мая, воскресенье 20:30 ПАОК 0:1 АЕК
Греция. Суперлига (2016/2017)
24 тур
12 марта, воскресенье 20:30 АЕК 3:0 ПАОК
9 тур
30 октября, воскресенье 20:30 ПАОК 1:0 АЕК
Греция. Еврокубковый плей-офф (2015/2016)
5 тур
29 мая, воскресенье 20:00 АЕК 0:0 ПАОК
1 тур
11 мая, среда 20:30 ПАОК 2:1 АЕК
Греция. Суперлига (2015/2016)
19 тур
24 января, воскресенье 20:30 АЕК 1:0 ПАОК
4 тур
23 сентября, среда 20:30 ПАОК 2:1 АЕК
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 36 28 7 1 74:16 +58 91
2. АЕК 36 20 9 7 59:32 +27 69
3. ПАОК 37 22 10 5 59:29 +30 69
4. Панатинаикос 36 15 13 8 43:32 +11 58
5. Арис 37 11 12 14 51:52 -1 45
6. ОФИ 36 10 6 20 43:56 -13 36
* - ПАОК: снято 7
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астерас 33 11 10 12 44:42 +2 43
2. Атромитос 33 11 9 13 41:43 -2 42
3. Ларисса 34 8 12 14 32:43 -11 36
4. Ксанти 35 9 9 17 26:42 -16 36
5. ПАС Ламия 34 6 17 11 24:39 -15 35
6. Волос 33 8 7 18 27:54 -27 31
7. Панетоликос 33 6 11 16 30:48 -18 29
8. Паниониос 33 7 8 18 20:48 -28 29
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