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Генк - Роял Мускрон-Перувельц

06.10.2019, Воскресенье, 21:00 мск Генк, стадион Кристал Арена Бельгия. Про-Лига, 10 тур Генк - Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
23 тур
26 января, суббота 22:30 Генк 1:2 Роял Мускрон-Перувельц
15 тур
11 ноября, воскресенье 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:0 Генк
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
25 тур
3 февраля, суббота 22:30 Роял Мускрон-Перувельц 0:1 Генк
10 тур
14 октября, суббота 21:00 Генк 1:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Плей-офф (2016/2017)
За место в Лиге Европы, 8 тур
14 мая, воскресенье 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:2 Генк
За место в Лиге Европы, 4 тур
23 апреля, воскресенье 21:00 Генк 6:0 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
25 тур
4 февраля, суббота 22:00 Генк 1:0 Роял Мускрон-Перувельц
10 тур
15 октября, суббота 21:30 Роял Мускрон-Перувельц 2:2 Генк
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
25 тур
6 февраля, суббота 20:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:1 Генк
12 тур
23 октября, пятница 21:30 Генк 0:4 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
23 тур
23 января, пятница 22:30 Генк 2:0 Роял Мускрон-Перувельц
8 тур
20 сентября, суббота 20:00 Роял Мускрон-Перувельц 1:2 Генк
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 29 21 7 1 58:14 +44 70
2. Гент 29 16 7 6 59:34 +25 55
3. Шарлеруа 29 15 9 5 49:23 +26 54
4. Антверпен 29 15 7 7 48:32 +16 52
5. Стандард 29 14 7 8 47:32 +15 49
6. Мехелен 29 13 5 11 46:43 +3 44
7. Генк 29 13 5 11 45:42 +3 44
8. Андерлехт 29 11 10 8 45:29 +16 43
9. Мускрон 29 9 9 11 38:40 -2 36
10. Зюлте-Варегем 29 10 6 13 41:49 -8 36
11. Сент-Труйден 29 10 5 14 33:49 -16 35
12. Кортрейк 29 9 6 14 40:44 -4 33
13. Эйпен 29 8 6 15 28:51 -23 30
14. Серкль Брюгге 29 7 2 20 27:54 -27 23
15. Остенде 29 6 4 19 29:58 -29 22
16. Ваасланд-Беверен 29 5 5 19 21:60 -39 20
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