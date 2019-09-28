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Роял Мускрон-Перувельц - Зюлте-Варегем

28.09.2019, Суббота, 21:00 мск Мускрон, стадион Стад Ле Канонье Бельгия. Про-Лига, 9 тур Роял Мускрон-Перувельц - Зюлте-Варегем
Бельгия. Плей-офф (2018/2019)
За место в Лиге Европы, 7 тур
5 мая, воскресенье 21:00 Роял Мускрон-Перувельц 3:0 Зюлте-Варегем
За место в Лиге Европы, 4 тур
13 апреля, суббота 19:00 Зюлте-Варегем 2:2 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2018/2019)
18 тур
8 декабря, суббота 22:00 Роял Мускрон-Перувельц 0:0 Зюлте-Варегем
12 тур
27 октября, суббота 19:00 Зюлте-Варегем 2:2 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Плей-офф (2017/2018)
За место в Лиге Европы, 6 тур
28 апреля, суббота 19:00 Роял Мускрон-Перувельц 1:2 Зюлте-Варегем
За место в Лиге Европы, 3 тур
14 апреля, суббота 19:00 Зюлте-Варегем 5:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
20 тур
23 декабря, суббота 20:00 Роял Мускрон-Перувельц 2:1 Зюлте-Варегем
7 тур
17 сентября, воскресенье 15:30 Зюлте-Варегем 2:1 Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
23 тур
24 января, вторник 22:30 Зюлте-Варегем 1:0 Роял Мускрон-Перувельц
6 тур
10 сентября, суббота 21:30 Роял Мускрон-Перувельц 1:5 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
30 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Зюлте-Варегем 3:0 Роял Мускрон-Перувельц
15 тур
6 ноября, пятница 22:30 Роял Мускрон-Перувельц 2:2 Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
20 тур
20 декабря, суббота 22:30 Роял Мускрон-Перувельц 0:1 Зюлте-Варегем
5 тур
23 августа, суббота 22:00 Зюлте-Варегем 1:1 Роял Мускрон-Перувельц
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 29 21 7 1 58:14 +44 70
2. Гент 29 16 7 6 59:34 +25 55
3. Шарлеруа 29 15 9 5 49:23 +26 54
4. Антверпен 29 15 7 7 48:32 +16 52
5. Стандард 29 14 7 8 47:32 +15 49
6. Мехелен 29 13 5 11 46:43 +3 44
7. Генк 29 13 5 11 45:42 +3 44
8. Андерлехт 29 11 10 8 45:29 +16 43
9. Мускрон 29 9 9 11 38:40 -2 36
10. Зюлте-Варегем 29 10 6 13 41:49 -8 36
11. Сент-Труйден 29 10 5 14 33:49 -16 35
12. Кортрейк 29 9 6 14 40:44 -4 33
13. Эйпен 29 8 6 15 28:51 -23 30
14. Серкль Брюгге 29 7 2 20 27:54 -27 23
15. Остенде 29 6 4 19 29:58 -29 22
16. Ваасланд-Беверен 29 5 5 19 21:60 -39 20
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