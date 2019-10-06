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Сьон - Лугано

06.10.2019, Воскресенье, 17:00 мск Сьон, стадион Тюбилон Швейцария. Суперлига, 10 тур Сьон - Лугано
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
4 тур
11 августа, воскресенье 17:00 Лугано 0:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
29 тур
14 апреля, воскресенье 17:00 Лугано 1:1 Сьон
20 тур
10 февраля, воскресенье 18:00 Сьон 2:2 Лугано
17 тур
9 декабря, воскресенье 18:00 Лугано 2:2 Сьон
1 тур
22 июля, воскресенье 17:00 Сьон 1:2 Лугано
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
30 тур
18 апреля, среда 21:00 Сьон 0:1 Лугано
21 тур
10 февраля, суббота 21:00 Лугано 1:0 Сьон
12 тур
22 октября, воскресенье 17:00 Сьон 2:2 Лугано
8 тур
21 сентября, четверг 21:00 Лугано 1:2 Сьон
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
32 тур
13 мая, суббота 18:45 Сьон 2:0 Лугано
27 тур
9 апреля, воскресенье 14:45 Лугано 4:2 Сьон
13 тур
29 октября, суббота 18:45 Сьон 5:1 Лугано
4 тур
10 августа, среда 20:45 Лугано 3:1 Сьон
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
30 тур
23 апреля, суббота 18:45 Сьон 3:1 Лугано
26 тур
3 апреля, воскресенье 14:45 Лугано 0:6 Сьон
14 тур
1 ноября, воскресенье 15:45 Лугано 3:0 Сьон
8 тур
13 сентября, воскресенье 17:00 Сьон 3:0 Лугано
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 23 7 6 80:41 +39 76
2. Санкт-Галлен 36 21 5 10 79:56 +23 68
3. Базель 36 18 8 10 74:38 +36 62
4. Серветт 36 12 13 11 57:48 +9 49
5. Лугано 36 11 14 11 46:46 0 47
6. Люцерн 36 13 7 16 42:50 -8 46
7. Цюрих 36 12 7 17 45:72 -27 43
8. Сьон 36 10 9 17 40:55 -15 39
9. Тун 36 10 8 18 45:67 -22 38
10. Ксамакс 36 5 12 19 33:68 -35 27
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