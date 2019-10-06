Сьон - Лугано

|4 тур
|11 августа, воскресенье
|17:00
|Лугано
|0:1
|Сьон
|29 тур
|14 апреля, воскресенье
|17:00
|Лугано
|1:1
|Сьон
|20 тур
|10 февраля, воскресенье
|18:00
|Сьон
|2:2
|Лугано
|17 тур
|9 декабря, воскресенье
|18:00
|Лугано
|2:2
|Сьон
|1 тур
|22 июля, воскресенье
|17:00
|Сьон
|1:2
|Лугано
|30 тур
|18 апреля, среда
|21:00
|Сьон
|0:1
|Лугано
|21 тур
|10 февраля, суббота
|21:00
|Лугано
|1:0
|Сьон
|12 тур
|22 октября, воскресенье
|17:00
|Сьон
|2:2
|Лугано
|8 тур
|21 сентября, четверг
|21:00
|Лугано
|1:2
|Сьон
|32 тур
|13 мая, суббота
|18:45
|Сьон
|2:0
|Лугано
|27 тур
|9 апреля, воскресенье
|14:45
|Лугано
|4:2
|Сьон
|13 тур
|29 октября, суббота
|18:45
|Сьон
|5:1
|Лугано
|4 тур
|10 августа, среда
|20:45
|Лугано
|3:1
|Сьон
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|36
|23
|7
|6
|80:41
|+39
|76
|2.
|Санкт-Галлен
|36
|21
|5
|10
|79:56
|+23
|68
|3.
|Базель
|36
|18
|8
|10
|74:38
|+36
|62
|4.
|Серветт
|36
|12
|13
|11
|57:48
|+9
|49
|5.
|Лугано
|36
|11
|14
|11
|46:46
|0
|47
|6.
|Люцерн
|36
|13
|7
|16
|42:50
|-8
|46
|7.
|Цюрих
|36
|12
|7
|17
|45:72
|-27
|43
|8.
|Сьон
|36
|10
|9
|17
|40:55
|-15
|39
|9.
|Тун
|36
|10
|8
|18
|45:67
|-22
|38
|10.
|Ксамакс
|36
|5
|12
|19
|33:68
|-35
|27