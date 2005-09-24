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Локомотив - Торпедо

24.09.2005, Суббота, 18:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Россия. Премьер-лига, 24 тур Локомотив - Торпедо
Россия. Премьер-лига 2005
9 тур
22 мая, воскресенье 14:00 Торпедо 0:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Торпедо
3 тур
28 марта, воскресенье 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
27 тур
5 октября, воскресенье 00:00 Торпедо 1:0 Локомотив
4 тур
11 апреля, пятница 00:00 Локомотив 1:2 Торпедо
Россия. Премьер-лига 2002
18 тур
3 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Торпедо
15 тур
16 июля, вторник 00:00 Торпедо 2:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Торпедо
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2000
25 тур
23 сентября, суббота 00:00 Локомотив 0:3 Торпедо
11 тур
8 июня, четверг 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1999
16 тур
14 июля, среда 00:00 Торпедо 2:4 Локомотив
2 тур
12 апреля, понедельник 00:00 Локомотив 1:2 Торпедо
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Торпедо
4 тур
19 апреля, воскресенье 00:00 Торпедо 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
28 тур
23 сентября, вторник 00:00 Локомотив 3:0 Торпедо
11 тур
24 мая, суббота 00:00 Торпедо 1:3 Локомотив
Чемпионат России 1996
25 тур
24 августа, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Торпедо
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1995
16 тур
15 июля, суббота 00:00 Торпедо 1:0 Локомотив
9 тур
27 мая, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Торпедо
Чемпионат России 1994
17 тур
26 июля, вторник 00:00 Локомотив 8:0 Торпедо
8 тур
23 апреля, суббота 00:00 Торпедо 1:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
36 тур
10 ноября, среда 00:00 Торпедо 2:3 Локомотив
1 тур
7 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:1 Торпедо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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