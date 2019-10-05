Тун - Люцерн

|4 тур
|11 августа, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|0:2
|Тун
|31 тур
|27 апреля, суббота
|20:00
|Люцерн
|3:1
|Тун
|25 тур
|17 марта, воскресенье
|18:00
|Тун
|1:1
|Люцерн
|11 тур
|20 октября, суббота
|20:00
|Люцерн
|0:2
|Тун
|2 тур
|29 июля, воскресенье
|17:00
|Тун
|2:1
|Люцерн
|28 тур
|7 апреля, суббота
|20:00
|Тун
|1:0
|Люцерн
|23 тур
|25 февраля, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|2:1
|Тун
|10 тур
|1 октября, воскресенье
|17:00
|Тун
|2:0
|Люцерн
|7 тур
|10 сентября, воскресенье
|17:00
|Люцерн
|2:2
|Тун
|31 тур
|6 мая, суббота
|18:45
|Тун
|3:1
|Люцерн
|21 тур
|18 февраля, суббота
|19:45
|Люцерн
|1:1
|Тун
|16 тур
|26 ноября, суббота
|19:45
|Тун
|1:2
|Люцерн
|5 тур
|21 августа, воскресенье
|14:45
|Люцерн
|3:0
|Тун
|30 тур
|24 апреля, воскресенье
|14:45
|Люцерн
|3:0
|Тун
|25 тур
|19 марта, суббота
|19:45
|Тун
|1:1
|Люцерн
|16 тур
|21 ноября, суббота
|22:00
|Люцерн
|1:0
|Тун
|3 тур
|2 августа, воскресенье
|14:45
|Тун
|0:1
|Люцерн
|32 тур
|10 мая, воскресенье
|14:45
|Люцерн
|0:0
|Тун
|27 тур
|11 апреля, суббота
|18:45
|Тун
|1:0
|Люцерн
|15 тур
|8 ноября, суббота
|19:45
|Люцерн
|0:0
|Тун
|9 тур
|23 сентября, вторник
|21:45
|Тун
|3:2
|Люцерн
|36 тур
|18 мая, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|3:0
|Тун
|20 тур
|8 февраля, суббота
|22:45
|Тун
|2:1
|Люцерн
|10 тур
|29 сентября, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|1:1
|Тун
|5 тур
|11 августа, воскресенье
|15:45
|Тун
|1:1
|Люцерн
|30 тур
|5 мая, воскресенье
|18:00
|Тун
|1:1
|Люцерн
|22 тур
|2 марта, суббота
|22:45
|Люцерн
|0:0
|Тун
|11 тур
|30 сентября, воскресенье
|15:45
|Люцерн
|2:1
|Тун
|4 тур
|5 августа, воскресенье
|15:45
|Тун
|2:1
|Люцерн
|35 тур
|20 мая, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|0:1
|Тун
|20 тур
|11 февраля, суббота
|20:45
|Тун
|1:1
|Люцерн
|15 тур
|5 ноября, суббота
|20:45
|Тун
|3:1
|Люцерн
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|18:00
|Люцерн
|0:0
|Тун
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Янг Бойз
|36
|23
|7
|6
|80:41
|+39
|76
|2.
|Санкт-Галлен
|36
|21
|5
|10
|79:56
|+23
|68
|3.
|Базель
|36
|18
|8
|10
|74:38
|+36
|62
|4.
|Серветт
|36
|12
|13
|11
|57:48
|+9
|49
|5.
|Лугано
|36
|11
|14
|11
|46:46
|0
|47
|6.
|Люцерн
|36
|13
|7
|16
|42:50
|-8
|46
|7.
|Цюрих
|36
|12
|7
|17
|45:72
|-27
|43
|8.
|Сьон
|36
|10
|9
|17
|40:55
|-15
|39
|9.
|Тун
|36
|10
|8
|18
|45:67
|-22
|38
|10.
|Ксамакс
|36
|5
|12
|19
|33:68
|-35
|27