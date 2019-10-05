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Тун - Люцерн

05.10.2019, Суббота, 20:00 мск Тун, стадион Арена Тун Швейцария. Суперлига, 10 тур Тун - Люцерн
Швейцария. Суперлига (2019/2020)
4 тур
11 августа, воскресенье 17:00 Люцерн 0:2 Тун
Швейцария. Суперлига (2018/2019)
31 тур
27 апреля, суббота 20:00 Люцерн 3:1 Тун
25 тур
17 марта, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Люцерн
11 тур
20 октября, суббота 20:00 Люцерн 0:2 Тун
2 тур
29 июля, воскресенье 17:00 Тун 2:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2017/2018)
28 тур
7 апреля, суббота 20:00 Тун 1:0 Люцерн
23 тур
25 февраля, воскресенье 18:00 Люцерн 2:1 Тун
10 тур
1 октября, воскресенье 17:00 Тун 2:0 Люцерн
7 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Люцерн 2:2 Тун
Швейцария. Суперлига (2016/2017)
31 тур
6 мая, суббота 18:45 Тун 3:1 Люцерн
21 тур
18 февраля, суббота 19:45 Люцерн 1:1 Тун
16 тур
26 ноября, суббота 19:45 Тун 1:2 Люцерн
5 тур
21 августа, воскресенье 14:45 Люцерн 3:0 Тун
Швейцария. Суперлига (2015/2016)
30 тур
24 апреля, воскресенье 14:45 Люцерн 3:0 Тун
25 тур
19 марта, суббота 19:45 Тун 1:1 Люцерн
16 тур
21 ноября, суббота 22:00 Люцерн 1:0 Тун
3 тур
2 августа, воскресенье 14:45 Тун 0:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2014/2015)
32 тур
10 мая, воскресенье 14:45 Люцерн 0:0 Тун
27 тур
11 апреля, суббота 18:45 Тун 1:0 Люцерн
15 тур
8 ноября, суббота 19:45 Люцерн 0:0 Тун
9 тур
23 сентября, вторник 21:45 Тун 3:2 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2013/2014)
36 тур
18 мая, воскресенье 18:00 Люцерн 3:0 Тун
20 тур
8 февраля, суббота 22:45 Тун 2:1 Люцерн
10 тур
29 сентября, воскресенье 15:45 Люцерн 1:1 Тун
5 тур
11 августа, воскресенье 15:45 Тун 1:1 Люцерн
Швейцария. Суперлига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 18:00 Тун 1:1 Люцерн
22 тур
2 марта, суббота 22:45 Люцерн 0:0 Тун
11 тур
30 сентября, воскресенье 15:45 Люцерн 2:1 Тун
4 тур
5 августа, воскресенье 15:45 Тун 2:1 Люцерн
Швейцария. Супер-Лига (2011/2012)
35 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Люцерн 0:1 Тун
20 тур
11 февраля, суббота 20:45 Тун 1:1 Люцерн
15 тур
5 ноября, суббота 20:45 Тун 3:1 Люцерн
3 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Люцерн 0:0 Тун
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011)
29 тур
20 апреля, среда 21:45 Люцерн 0:1 Тун
23 тур
6 марта, воскресенье 18:00 Тун 3:3 Люцерн
16 тур
27 ноября, суббота 19:45 Тун 1:1 Люцерн
7 тур
29 августа, воскресенье 18:00 Люцерн 1:1 Тун
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Янг Бойз 36 23 7 6 80:41 +39 76
2. Санкт-Галлен 36 21 5 10 79:56 +23 68
3. Базель 36 18 8 10 74:38 +36 62
4. Серветт 36 12 13 11 57:48 +9 49
5. Лугано 36 11 14 11 46:46 0 47
6. Люцерн 36 13 7 16 42:50 -8 46
7. Цюрих 36 12 7 17 45:72 -27 43
8. Сьон 36 10 9 17 40:55 -15 39
9. Тун 36 10 8 18 45:67 -22 38
10. Ксамакс 36 5 12 19 33:68 -35 27
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