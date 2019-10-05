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Зальцбург - Альтах

05.10.2019, Суббота, 18:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Австрия. Бундеслига, 10 тур Зальцбург - Альтах
Австрия. Бундеслига (2018/2019)
16 тур
2 декабря, воскресенье 16:30 Зальцбург 1:0 Альтах
5 тур
25 августа, суббота 18:00 Альтах 2:3 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
31 тур
22 апреля, воскресенье 15:30 Зальцбург 3:1 Альтах
22 тур
10 февраля, суббота 18:00 Альтах 0:1 Зальцбург
13 тур
28 октября, суббота 19:30 Зальцбург 2:0 Альтах
4 тур
12 августа, суббота 17:00 Альтах 0:1 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2016/2017)
36 тур
28 мая, воскресенье 17:30 Зальцбург 1:0 Альтах
27 тур
2 апреля, воскресенье 17:30 Альтах 0:5 Зальцбург
18 тур
3 декабря, суббота 20:30 Зальцбург 4:1 Альтах
9 тур
25 сентября, воскресенье 17:30 Альтах 0:0 Зальцбург
Австрия. Бундеслига (2015/2016)
32 тур
23 апреля, суббота 19:30 Альтах 1:3 Зальцбург
23 тур
20 февраля, суббота 20:30 Зальцбург 2:0 Альтах
14 тур
31 октября, суббота 20:30 Альтах 1:0 Зальцбург
5 тур
15 августа, суббота 19:30 Зальцбург 2:0 Альтах
Австрия. Бундеслига (2014/2015)
33 тур
16 мая, суббота 17:00 Альтах 2:2 Зальцбург
24 тур
7 марта, суббота 20:30 Зальцбург 0:1 Альтах
15 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Альтах 4:1 Зальцбург
6 тур
23 августа, суббота 21:00 Зальцбург 5:0 Альтах
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 32 22 8 2 110:34 +76 50
2. Рапид В 32 17 7 8 64:43 +21 38
3. ЛАСК 32 20 4 8 67:37 +30 37
4. Вольфсберг 32 15 9 8 69:43 +26 35
5. Хартберг 32 12 6 14 52:74 -22 27
6. Штурм 32 10 5 17 46:60 -14 19
* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15
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