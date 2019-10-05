Зальцбург - Альтах

|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:30
|Зальцбург
|1:0
|Альтах
|5 тур
|25 августа, суббота
|18:00
|Альтах
|2:3
|Зальцбург
|16 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:30
|Зальцбург
|1:0
|Альтах
|5 тур
|25 августа, суббота
|18:00
|Альтах
|2:3
|Зальцбург
|31 тур
|22 апреля, воскресенье
|15:30
|Зальцбург
|3:1
|Альтах
|22 тур
|10 февраля, суббота
|18:00
|Альтах
|0:1
|Зальцбург
|13 тур
|28 октября, суббота
|19:30
|Зальцбург
|2:0
|Альтах
|4 тур
|12 августа, суббота
|17:00
|Альтах
|0:1
|Зальцбург
|36 тур
|28 мая, воскресенье
|17:30
|Зальцбург
|1:0
|Альтах
|27 тур
|2 апреля, воскресенье
|17:30
|Альтах
|0:5
|Зальцбург
|18 тур
|3 декабря, суббота
|20:30
|Зальцбург
|4:1
|Альтах
|9 тур
|25 сентября, воскресенье
|17:30
|Альтах
|0:0
|Зальцбург
|32 тур
|23 апреля, суббота
|19:30
|Альтах
|1:3
|Зальцбург
|23 тур
|20 февраля, суббота
|20:30
|Зальцбург
|2:0
|Альтах
|14 тур
|31 октября, суббота
|20:30
|Альтах
|1:0
|Зальцбург
|5 тур
|15 августа, суббота
|19:30
|Зальцбург
|2:0
|Альтах
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зальцбург
|32
|22
|8
|2
|110:34
|+76
|50
|2.
|Рапид В
|32
|17
|7
|8
|64:43
|+21
|38
|3.
|ЛАСК
|32
|20
|4
|8
|67:37
|+30
|37
|4.
|Вольфсберг
|32
|15
|9
|8
|69:43
|+26
|35
|5.
|Хартберг
|32
|12
|6
|14
|52:74
|-22
|27
|6.
|Штурм
|32
|10
|5
|17
|46:60
|-14
|19
|* - Рапид: снято 20
Аустрия: снято 13
Штурм: снято 16
Зальцбург: снято 24
ЛАСК: снято 27
Маттерсбург: снято 9
Альтах: снято 12
Адмира Ваккер: снято 10
Санкт-Пельтен: снято 9
Вольфсберг: снято 19
Тироль: снято 10
Хартберг: снято 15