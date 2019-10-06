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Млада Болеслав - Виктория

06.10.2019, Воскресенье, 16:30 мск Млада-Болеслав, стадион Местски стадион Чехия. Синот Лига, 12 тур Млада Болеслав - Виктория
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
20 тур
9 февраля, суббота 17:00 Млада Болеслав 1:1 Виктория
6 тур
26 августа, воскресенье 16:00 Виктория 6:1 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
22 тур
31 марта, суббота 21:15 Виктория 1:2 Млада Болеслав
8 тур
23 сентября, суббота 19:00 Млада Болеслав 0:2 Виктория
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
28 тур
12 мая, пятница 19:15 Виктория 3:3 Млада Болеслав
14 тур
19 ноября, суббота 17:00 Млада Болеслав 0:0 Виктория
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
28 тур
7 мая, суббота 14:30 Млада Болеслав 2:0 Виктория
14 тур
21 ноября, суббота 22:15 Виктория 1:0 Млада Болеслав
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 21:15 Виктория 1:2 Млада Болеслав
11 тур
19 октября, воскресенье 17:45 Млада Болеслав 0:3 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
28 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Виктория 2:0 Млада Болеслав
14 тур
9 ноября, суббота 23:15 Млада Болеслав 1:2 Виктория
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
19 тур
10 марта, воскресенье 18:25 Млада Болеслав 0:2 Виктория
5 тур
26 августа, воскресенье 19:00 Виктория 2:0 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
28 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Млада Болеслав 0:1 Виктория
14 тур
18 ноября, пятница 21:20 Виктория 3:2 Млада Болеслав
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
27 тур
7 мая, суббота 19:20 Виктория 3:1 Млада Болеслав
13 тур
23 октября, суббота 20:20 Млада Болеслав 4:3 Виктория
Чемпионат Чехии (2009/2010)
22 тур
27 марта, суббота 17:45 Млада Болеслав 4:0 Виктория
8 тур
19 сентября, суббота 18:00 Виктория 2:1 Млада Болеслав
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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