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Словацко - Слован

04.10.2019, Пятница, 19:00 мск Угерске-Градиште, стадион Местски футбольный стадион Чехия. Синот Лига, 12 тур Словацко - Слован
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
29 тур
21 апреля, воскресенье 18:00 Слован 3:2 Словацко
15 тур
10 ноября, суббота 19:00 Словацко 0:1 Слован
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
22 тур
31 марта, суббота 16:00 Словацко 0:1 Слован
8 тур
25 сентября, понедельник 20:00 Слован 1:1 Словацко
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
29 тур
20 мая, суббота 18:00 Словацко 0:1 Слован
15 тур
27 ноября, воскресенье 16:00 Слован 2:2 Словацко
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
20 тур
6 марта, воскресенье 17:00 Слован 0:0 Словацко
6 тур
12 сентября, суббота 18:00 Словацко 1:2 Слован
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
25 тур
25 апреля, суббота 18:00 Словацко 2:3 Слован
11 тур
18 октября, суббота 19:00 Слован 2:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
25 тур
19 апреля, суббота 18:00 Слован 2:1 Словацко
11 тур
19 октября, суббота 19:00 Словацко 4:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
27 тур
11 мая, суббота 21:00 Словацко 0:3 Слован
13 тур
5 ноября, понедельник 21:00 Слован 3:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
28 тур
4 мая, пятница 22:15 Слован 0:0 Словацко
14 тур
19 ноября, суббота 20:00 Словацко 1:2 Слован
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
28 тур
14 мая, суббота 20:00 Слован 1:0 Словацко
14 тур
31 октября, воскресенье 19:00 Словацко 0:1 Слован
Чемпионат Чехии (2009/2010)
23 тур
3 апреля, суббота 20:00 Словацко 0:0 Слован
9 тур
26 сентября, суббота 19:00 Слован 2:0 Словацко
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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