Введите ваш ник на сайте

Баник - Пршибрам

30.09.2019, Понедельник, 19:00 мск Острава, стадион Базалы Чехия. Синот Лига, 11 тур Баник - Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
17 тур
2 декабря, воскресенье 17:00 Пршибрам 0:2 Баник
3 тур
4 августа, суббота 18:00 Баник 3:0 Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
25 тур
16 апреля, суббота 18:00 Пршибрам 1:2 Баник
11 тур
24 октября, суббота 18:00 Баник 0:2 Пршибрам
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
26 тур
2 мая, суббота 16:00 Баник 0:0 Пршибрам
12 тур
25 октября, суббота 19:00 Пршибрам 3:1 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
19 тур
8 марта, суббота 18:00 Баник 1:1 Пршибрам
5 тур
17 августа, суббота 19:00 Пршибрам 4:0 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
26 тур
4 мая, суббота 19:00 Баник 2:0 Пршибрам
12 тур
27 октября, суббота 18:00 Пршибрам 2:1 Баник
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
28 тур
5 мая, суббота 17:20 Пршибрам 1:2 Баник
14 тур
20 ноября, воскресенье 20:00 Баник 0:2 Пршибрам
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
30 тур
28 мая, суббота 19:00 Баник 0:2 Пршибрам
1 тур
18 июля, воскресенье 17:00 Пршибрам 0:0 Баник
Чемпионат Чехии (2009/2010)
30 тур
15 мая, суббота 19:30 Пршибрам 1:1 Баник
1 тур
25 июля, суббота 18:00 Баник 2:1 Пршибрам
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
...
  • Читайте нас: 