Баник - Пршибрам

|17 тур
|2 декабря, воскресенье
|17:00
|Пршибрам
|0:2
|Баник
|3 тур
|4 августа, суббота
|18:00
|Баник
|3:0
|Пршибрам
|17 тур
|2 декабря, воскресенье
|17:00
|Пршибрам
|0:2
|Баник
|3 тур
|4 августа, суббота
|18:00
|Баник
|3:0
|Пршибрам
|25 тур
|16 апреля, суббота
|18:00
|Пршибрам
|1:2
|Баник
|11 тур
|24 октября, суббота
|18:00
|Баник
|0:2
|Пршибрам
|28 тур
|5 мая, суббота
|17:20
|Пршибрам
|1:2
|Баник
|14 тур
|20 ноября, воскресенье
|20:00
|Баник
|0:2
|Пршибрам
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Славия П
|34
|25
|7
|2
|66:12
|+54
|82
|2.
|Виктория П
|34
|22
|7
|5
|65:22
|+43
|73
|3.
|Спарта
|34
|16
|9
|9
|64:40
|+24
|57
|4.
|Яблонец
|34
|14
|9
|11
|46:49
|-3
|51
|5.
|Слован Л
|34
|15
|5
|14
|54:50
|+4
|50
|6.
|Баник
|34
|11
|11
|12
|45:42
|+3
|44
|7.
|Динамо ЧБ
|29
|13
|4
|12
|45:43
|+2
|43
|8.
|Словацко
|29
|11
|9
|9
|35:32
|+3
|42
|9.
|Богемианс 1905
|29
|12
|5
|12
|38:41
|-3
|41
|10.
|Сигма
|33
|9
|13
|11
|39:40
|-1
|40
|11.
|Млада Болеслав
|29
|10
|7
|12
|42:52
|-10
|37
|12.
|Теплице
|32
|9
|10
|13
|36:50
|-14
|37
|13.
|Фастав
|32
|9
|6
|17
|30:50
|-20
|33
|14.
|Карвина
|32
|5
|11
|16
|25:46
|-21
|26
|15.
|Пршибрам
|32
|6
|7
|19
|21:49
|-28
|25
|16.
|Опава
|33
|5
|10
|18
|17:50
|-33
|25