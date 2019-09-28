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Сигма - Словацко

28.09.2019, Суббота, 17:30 мск Олумоуц, стадион Андрув стадион Чехия. Синот Лига, 11 тур Сигма - Словацко
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
18 тур
8 декабря, суббота 17:00 Сигма 1:0 Словацко
4 тур
12 августа, воскресенье 16:00 Словацко 3:1 Сигма
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
19 тур
3 марта, суббота 17:00 Сигма 1:0 Словацко
5 тур
26 августа, суббота 20:00 Словацко 0:0 Сигма
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
29 тур
11 мая, среда 19:15 Словацко 2:1 Сигма
15 тур
28 ноября, суббота 19:00 Сигма 2:0 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
26 тур
26 апреля, суббота 21:00 Словацко 3:1 Сигма
12 тур
26 октября, суббота 19:00 Сигма 2:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
16 тур
24 ноября, суббота 20:00 Словацко 1:1 Сигма
2 тур
5 августа, воскресенье 19:00 Сигма 2:0 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
18 тур
25 февраля, суббота 20:00 Словацко 0:1 Сигма
4 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Сигма 1:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
26 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Сигма 0:2 Словацко
12 тур
16 октября, суббота 19:00 Словацко 0:2 Сигма
Чемпионат Чехии (2009/2010)
17 тур
28 февраля, воскресенье 19:00 Сигма 1:0 Словацко
3 тур
9 августа, воскресенье 21:00 Словацко 2:0 Сигма
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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