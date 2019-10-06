Силькеборг - Мидтьюлланд

|24 тур
|5 марта, понедельник
|22:05
|Силькеборг
|1:2
|Мидтьюлланд
|2 тур
|23 июля, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Силькеборг
|24 тур
|5 марта, понедельник
|22:05
|Силькеборг
|1:2
|Мидтьюлланд
|2 тур
|23 июля, воскресенье
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Силькеборг
|19 тур
|1 декабря, четверг
|20:00
|Силькеборг
|2:1
|Мидтьюлланд
|3 тур
|31 июля, воскресенье
|15:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Силькеборг
|25 тур
|17 апреля, пятница
|19:30
|Мидтьюлланд
|1:0
|Силькеборг
|14 тур
|7 ноября, пятница
|20:30
|Силькеборг
|1:2
|Мидтьюлланд
|11 тур
|19 октября, воскресенье
|16:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Силькеборг
|32 тур
|16 мая, четверг
|21:00
|Силькеборг
|1:1
|Мидтьюлланд
|19 тур
|2 декабря, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|1:3
|Силькеборг
|7 тур
|26 августа, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|1:1
|Силькеборг
|23 тур
|1 апреля, воскресенье
|16:00
|Мидтьюлланд
|2:2
|Силькеборг
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|Силькеборг
|4:1
|Мидтьюлланд
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|16:00
|Мидтьюлланд
|1:2
|Силькеборг
|24 тур
|9 апреля, суббота
|19:00
|Силькеборг
|1:0
|Мидтьюлланд
|18 тур
|27 ноября, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:1
|Силькеборг
|2 тур
|24 июля, суббота
|19:00
|Мидтьюлланд
|2:0
|Силькеборг
|33 тур
|16 мая, воскресенье
|17:00
|Мидтьюлланд
|3:0
|Силькеборг
|21 тур
|20 марта, суббота
|19:00
|Силькеборг
|0:2
|Мидтьюлланд
|2 тур
|26 июля, воскресенье
|16:00
|Силькеборг
|4:0
|Мидтьюлланд
|Группа B
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Оденсе
|32
|12
|7
|13
|43:42
|+1
|43
|2.
|Сендерийск
|32
|9
|11
|12
|37:49
|-12
|38
|3.
|Люнгбю
|32
|9
|7
|16
|34:54
|-20
|34
|4.
|Силькеборг
|32
|6
|8
|18
|43:59
|-16
|26