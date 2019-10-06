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Рандерс - Орхус

06.10.2019, Воскресенье, 17:00 мск Рандерс, стадион АутоСи Парк Дания. Суперлига, 12 тур Рандерс - Орхус
Дания. Суперлига (2018/2019)
15 тур
4 ноября, воскресенье 18:30 Орхус 0:2 Рандерс
5 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Рандерс 0:0 Орхус
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 18:00 Рандерс 1:0 Орхус
8 тур
9 сентября, суббота 17:00 Орхус 1:4 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
10 марта, пятница 20:00 Рандерс 1:1 Орхус
3 тур
31 июля, воскресенье 19:00 Орхус 1:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2015/2016)
25 тур
16 апреля, суббота 17:00 Орхус 0:2 Рандерс
15 тур
6 ноября, пятница 22:30 Рандерс 4:1 Орхус
3 тур
2 августа, воскресенье 14:30 Орхус 3:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
25 тур
4 апреля, пятница 20:30 Орхус 0:1 Рандерс
22 тур
17 марта, понедельник 22:00 Рандерс 1:3 Орхус
11 тур
5 октября, суббота 19:00 Рандерс 2:2 Орхус
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 19:00 Рандерс 1:0 Орхус
13 тур
22 октября, понедельник 21:00 Орхус 1:1 Рандерс
3 тур
29 июля, воскресенье 19:00 Рандерс 2:1 Орхус
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
4 апреля, воскресенье 17:00 Орхус 0:0 Рандерс
22 тур
25 марта, четверг 22:00 Рандерс 2:1 Орхус
2 тур
27 июля, понедельник 21:00 Рандерс 2:3 Орхус
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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