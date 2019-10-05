Хобро - Ольборг

|32 тур
|26 апреля, пятница
|20:00
|Ольборг
|1:1
|Хобро
|28 тур
|7 апреля, воскресенье
|13:00
|Хобро
|1:1
|Ольборг
|32 тур
|26 апреля, пятница
|20:00
|Ольборг
|1:1
|Хобро
|28 тур
|7 апреля, воскресенье
|13:00
|Хобро
|1:1
|Ольборг
|24 тур
|1 марта, пятница
|21:00
|Ольборг
|1:1
|Хобро
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|15:00
|Хобро
|0:5
|Ольборг
|15 тур
|5 ноября, воскресенье
|20:00
|Хобро
|0:1
|Ольборг
|5 тур
|14 августа, понедельник
|20:00
|Ольборг
|1:1
|Хобро
|24 тур
|10 апреля, воскресенье
|14:00
|Хобро
|0:2
|Ольборг
|14 тур
|1 ноября, воскресенье
|15:30
|Ольборг
|6:0
|Хобро
|2 тур
|24 июля, пятница
|19:00
|Хобро
|0:1
|Ольборг
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Хорсенс
|32
|13
|7
|12
|36:50
|-14
|46
|2.
|Рандерс
|32
|13
|6
|13
|51:45
|+6
|45
|3.
|Хобро
|32
|5
|15
|12
|35:48
|-13
|30
|4.
|Эсбьерг
|32
|5
|7
|20
|32:58
|-26
|22