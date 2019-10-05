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Хобро - Ольборг

05.10.2019, Суббота, 17:00 мск Хобро, стадион ДС Арена Дания. Суперлига, 12 тур Хобро - Ольборг
Дания. Плей-офф (2018/2019)
32 тур
26 апреля, пятница 20:00 Ольборг 1:1 Хобро
28 тур
7 апреля, воскресенье 13:00 Хобро 1:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2018/2019)
24 тур
1 марта, пятница 21:00 Ольборг 1:1 Хобро
10 тур
23 сентября, воскресенье 15:00 Хобро 0:5 Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
15 тур
5 ноября, воскресенье 20:00 Хобро 0:1 Ольборг
5 тур
14 августа, понедельник 20:00 Ольборг 1:1 Хобро
Дания. Суперлига (2015/2016)
24 тур
10 апреля, воскресенье 14:00 Хобро 0:2 Ольборг
14 тур
1 ноября, воскресенье 15:30 Ольборг 6:0 Хобро
2 тур
24 июля, пятница 19:00 Хобро 0:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2014/2015)
27 тур
1 мая, пятница 19:30 Ольборг 5:0 Хобро
21 тур
16 марта, понедельник 21:00 Хобро 1:0 Ольборг
11 тур
17 октября, пятница 20:30 Ольборг 1:1 Хобро
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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