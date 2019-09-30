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Хорсенс - Эсбьерг

30.09.2019, Понедельник, 20:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Суперлига, 11 тур Хорсенс - Эсбьерг
Дания. Суперлига (2018/2019)
24 тур
2 марта, суббота 18:00 Эсбьерг 1:0 Хорсенс
12 тур
7 октября, воскресенье 15:00 Хорсенс 1:2 Эсбьерг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
4 тур
22 апреля, суббота 17:00 Хорсенс 1:3 Эсбьерг
3 тур
15 апреля, суббота 19:00 Эсбьерг 0:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
26 тур
19 марта, воскресенье 19:00 Эсбьерг 1:1 Хорсенс
12 тур
1 октября, суббота 17:00 Хорсенс 1:0 Эсбьерг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
30 тур
5 мая, воскресенье 16:00 Эсбьерг 1:0 Хорсенс
13 тур
21 октября, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:0 Эсбьерг
6 тур
19 августа, воскресенье 16:00 Эсбьерг 0:0 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
32 тур
25 мая, среда 00:00 Эсбьерг 2:1 Хорсенс
12 тур
17 октября, воскресенье 16:00 Хорсенс 1:1 Эсбьерг
9 тур
19 сентября, воскресенье 16:00 Хорсенс 0:3 Эсбьерг
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорсенс 32 13 7 12 36:50 -14 46
2. Рандерс 32 13 6 13 51:45 +6 45
3. Хобро 32 5 15 12 35:48 -13 30
4. Эсбьерг 32 5 7 20 32:58 -26 22
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