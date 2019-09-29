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Ольборг - Рандерс

29.09.2019, Воскресенье, 15:00 мск Ольборг, стадион Энерги Норд Арена Дания. Суперлига, 11 тур Ольборг - Рандерс
Дания. Плей-офф (2018/2019)
31 тур
22 апреля, понедельник 15:00 Рандерс 0:2 Ольборг
27 тур
31 марта, воскресенье 15:00 Ольборг 1:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2018/2019)
21 тур
10 февраля, воскресенье 16:00 Ольборг 0:3 Рандерс
8 тур
2 сентября, воскресенье 15:00 Рандерс 2:2 Ольборг
Дания. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 16:00 Ольборг 4:0 Рандерс
13 тур
23 октября, понедельник 20:00 Рандерс 1:1 Ольборг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/4 финала
ответный матч		 17 мая, среда 19:00 Рандерс 2:1 Ольборг
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа A
1/4 финала
первый матч		 12 мая, пятница 21:00 Ольборг 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2016/2017)
18 тур
25 ноября, пятница 20:00 Ольборг 2:1 Рандерс
2 тур
24 июля, воскресенье 21:00 Рандерс 0:1 Ольборг
Дания. Суперлига (2015/2016)
26 тур
25 апреля, понедельник 20:00 Рандерс 0:0 Ольборг
16 тур
23 ноября, понедельник 21:00 Ольборг 3:2 Рандерс
7 тур
30 августа, воскресенье 14:30 Ольборг 0:2 Рандерс
Дания. Суперлига (2014/2015)
23 тур
6 апреля, понедельник 20:30 Рандерс 1:1 Ольборг
20 тур
8 марта, воскресенье 21:00 Ольборг 2:1 Рандерс
9 тур
26 сентября, пятница 20:30 Ольборг 0:0 Рандерс
Дания. Суперлига (2013/2014)
28 тур
20 апреля, воскресенье 19:00 Ольборг 1:2 Рандерс
15 тур
11 ноября, понедельник 22:00 Рандерс 1:4 Ольборг
9 тур
20 сентября, пятница 20:30 Рандерс 3:2 Ольборг
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Ольборг 2:2 Рандерс
18 тур
23 ноября, пятница 21:30 Рандерс 0:1 Ольборг
9 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Ольборг 4:0 Рандерс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
26 тур
20 апреля, среда 22:00 Ольборг 4:1 Рандерс
14 тур
30 октября, суббота 19:00 Рандерс 0:0 Ольборг
9 тур
18 сентября, суббота 19:00 Рандерс 2:3 Ольборг
Чемпионат Дании (2009/2010)
31 тур
5 мая, среда 20:00 Рандерс 3:1 Ольборг
12 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Ольборг 1:1 Рандерс
8 тур
14 сентября, понедельник 21:00 Рандерс 0:3 Ольборг
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 36 26 4 6 61:29 +32 82
2. Копенгаген 36 21 5 10 58:42 +16 68
3. Орхус 36 19 7 10 58:41 +17 64
4. Брондбю 36 16 8 12 56:42 +14 56
5. Ольборг 36 16 6 14 54:44 +10 54
6. Нордшелланд 36 13 8 15 59:54 +5 47
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