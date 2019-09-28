Копенгаген - Силькеборг

|26 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|1:3
|Копенгаген
|10 тур
|23 сентября, суббота
|19:00
|Копенгаген
|4:0
|Силькеборг
|26 тур
|18 марта, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|1:3
|Копенгаген
|10 тур
|23 сентября, суббота
|19:00
|Копенгаген
|4:0
|Силькеборг
|26 тур
|19 марта, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|1:3
|Копенгаген
|13 тур
|15 октября, суббота
|19:30
|Копенгаген
|2:0
|Силькеборг
|24 тур
|13 апреля, понедельник
|20:00
|Силькеборг
|0:4
|Копенгаген
|15 тур
|22 ноября, суббота
|21:30
|Копенгаген
|1:0
|Силькеборг
|1 тур
|20 июля, воскресенье
|19:00
|Силькеборг
|0:0
|Копенгаген
|25 тур
|1 апреля, понедельник
|19:00
|Силькеборг
|1:0
|Копенгаген
|22 тур
|10 марта, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|3:1
|Силькеборг
|10 тур
|23 сентября, воскресенье
|21:00
|Копенгаген
|5:0
|Силькеборг
|33 тур
|23 мая, среда
|22:00
|Копенгаген
|2:1
|Силькеборг
|22 тур
|25 марта, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|0:0
|Копенгаген
|7 тур
|28 августа, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Силькеборг
|27 тур
|25 апреля, понедельник
|18:00
|Копенгаген
|2:0
|Силькеборг
|13 тур
|24 октября, воскресенье
|18:00
|Силькеборг
|0:3
|Копенгаген
|8 тур
|11 сентября, суббота
|17:00
|Копенгаген
|2:2
|Силькеборг
|32 тур
|9 мая, воскресенье
|17:00
|Силькеборг
|2:0
|Копенгаген
|13 тур
|25 октября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|1:0
|Силькеборг
|3 тур
|1 августа, суббота
|17:00
|Копенгаген
|1:1
|Силькеборг
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|36
|26
|4
|6
|61:29
|+32
|82
|2.
|Копенгаген
|36
|21
|5
|10
|58:42
|+16
|68
|3.
|Орхус
|36
|19
|7
|10
|58:41
|+17
|64
|4.
|Брондбю
|36
|16
|8
|12
|56:42
|+14
|56
|5.
|Ольборг
|36
|16
|6
|14
|54:44
|+10
|54
|6.
|Нордшелланд
|36
|13
|8
|15
|59:54
|+5
|47