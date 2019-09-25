Вулверхэмптон - Рединг

|35 тур
|13 марта, вторник
|22:45
|Вулверхэмптон
|3:0
|Рединг
|17 тур
|18 ноября, суббота
|18:00
|Рединг
|0:2
|Вулверхэмптон
|35 тур
|13 марта, вторник
|22:45
|Вулверхэмптон
|3:0
|Рединг
|17 тур
|18 ноября, суббота
|18:00
|Рединг
|0:2
|Вулверхэмптон
|35 тур
|4 марта, суббота
|18:00
|Рединг
|2:1
|Вулверхэмптон
|2 тур
|13 августа, суббота
|17:00
|Вулверхэмптон
|2:0
|Рединг
|30 тур
|6 февраля, суббота
|18:00
|Рединг
|0:0
|Вулверхэмптон
|23 тур
|26 декабря, суббота
|20:15
|Вулверхэмптон
|1:0
|Рединг
|29 тур
|7 февраля, суббота
|18:00
|Вулверхэмптон
|1:2
|Рединг
|9 тур
|28 сентября, воскресенье
|16:15
|Рединг
|3:3
|Вулверхэмптон