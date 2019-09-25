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Вулверхэмптон - Рединг

25.09.2019, Среда, 21:45 мск Вулверхэмптон, стадион Мулинекс Англия. Кубок лиги Вулверхэмптон - Рединг
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
35 тур
13 марта, вторник 22:45 Вулверхэмптон 3:0 Рединг
17 тур
18 ноября, суббота 18:00 Рединг 0:2 Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
35 тур
4 марта, суббота 18:00 Рединг 2:1 Вулверхэмптон
2 тур
13 августа, суббота 17:00 Вулверхэмптон 2:0 Рединг
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
30 тур
6 февраля, суббота 18:00 Рединг 0:0 Вулверхэмптон
23 тур
26 декабря, суббота 20:15 Вулверхэмптон 1:0 Рединг
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
29 тур
7 февраля, суббота 18:00 Вулверхэмптон 1:2 Рединг
9 тур
28 сентября, воскресенье 16:15 Рединг 3:3 Вулверхэмптон
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