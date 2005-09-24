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Судьи
Главный судья:
Игорь Егоров (Нижний Новгород)
Помощники:
И.Егоров

ЦСКА - Спартак

24.09.2005, Суббота, 14:00 мск Москва, стадион Лужники Россия. Премьер-лига, 24 тур ЦСКА - Спартак
Россия. Премьер-лига 2005
9 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Спартак 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
10 сентября, пятница 00:00 ЦСКА 2:1 Спартак
11 тур
15 мая, суббота 00:00 Спартак 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
20 октября, понедельник 00:00 Спартак 0:0 ЦСКА
3 тур
6 апреля, воскресенье 00:00 ЦСКА 3:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
9 ноября, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Спартак
8 тур
21 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 0:3 ЦСКА
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 ЦСКА 1:1 Спартак
3 тур
31 марта, суббота 00:00 Спартак 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 2000
19 тур
29 июля, суббота 00:00 ЦСКА 2:1 Спартак
5 тур
22 апреля, суббота 00:00 Спартак 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1999
20 тур
15 августа, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:4 Спартак
6 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Спартак 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1998
26 тур
26 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 4:1 Спартак
11 тур
11 июня, четверг 00:00 Спартак 2:1 ЦСКА
Чемпионат России 1997
24 тур
23 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Спартак
7 тур
23 апреля, среда 00:00 Спартак 0:0 ЦСКА
Чемпионат России 1996
24 тур
14 августа, среда 00:00 Спартак 3:1 ЦСКА
7 тур
13 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Спартак
Чемпионат России 1995
28 тур
14 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Спартак
13 тур
28 июня, среда 00:00 Спартак 3:1 ЦСКА
Чемпионат России 1994
20 тур
15 августа, понедельник 00:00 ЦСКА 1:1 Спартак
13 тур
18 мая, среда 00:00 Спартак 2:0 ЦСКА
Чемпионат России 1993
33 тур
24 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 0:3 Спартак
17 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Спартак 6:0 ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 5 тур
4 октября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:2 Спартак
Первый этап, 2 тур
5 сентября, суббота 00:00 Спартак 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ЦСКА 30 18 8 4 48:20 +28 62
2. Спартак М 30 16 8 6 47:26 +21 56
3. Локомотив 30 14 14 2 41:18 +23 56
4. Рубин 30 14 9 7 45:31 +14 51
5. Москва 30 14 8 8 36:26 +10 50
6. Зенит 30 13 10 7 45:26 +19 49
7. Торпедо М 30 12 9 9 37:33 +4 45
8. Динамо М 30 12 2 16 36:46 -10 38
9. Шинник 30 9 11 10 26:31 -5 38
10. Томь 30 9 10 11 28:33 -5 37
11. Сатурн 30 8 9 13 23:25 -2 33
12. Амкар-Пермь 30 7 12 11 25:36 -11 33
13. Ростов 30 8 7 15 26:41 -15 31
14. Крылья Советов 30 7 8 15 29:44 -15 29
15. Алания 30 5 8 17 27:53 -26 23
16. Ахмат 30 5 5 20 20:50 -30 14
* - Ахмат: снято 6
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