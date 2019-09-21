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Словацко - Теплице

21.09.2019, Суббота, 17:30 мск Угерске-Градиште, стадион Местски футбольный стадион Чехия. Синот Лига, 10 тур Словацко - Теплице
Чехия. Синот Лига (2018/2019)
26 тур
30 марта, суббота 17:00 Теплице 2:0 Словацко
12 тур
20 октября, суббота 18:00 Словацко 0:2 Теплице
Чехия. Синот Лига (2017/2018)
27 тур
5 мая, суббота 18:00 Словацко 0:0 Теплице
13 тур
4 ноября, суббота 17:00 Теплице 3:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2016/2017)
26 тур
30 апреля, воскресенье 18:00 Теплице 2:2 Словацко
12 тур
29 октября, суббота 18:00 Словацко 1:1 Теплице
Чехия. Синот Лига (2015/2016)
16 тур
4 декабря, пятница 22:15 Словацко 4:2 Теплице
2 тур
1 августа, суббота 18:00 Теплице 2:0 Словацко
Чехия. Синот Лига (2014/2015)
23 тур
17 марта, вторник 20:00 Словацко 2:2 Теплице
9 тур
26 сентября, пятница 22:15 Теплице 4:0 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2013/2014)
30 тур
31 мая, суббота 20:00 Словацко 0:2 Теплице
1 тур
21 июля, воскресенье 19:00 Теплице 3:2 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2012/2013)
19 тур
10 марта, воскресенье 18:00 Теплице 0:4 Словацко
5 тур
25 августа, суббота 21:00 Словацко 2:1 Теплице
Чехия. Гамбринус лига (2011/2012)
27 тур
28 апреля, суббота 21:00 Словацко 0:0 Теплице
13 тур
6 ноября, воскресенье 20:00 Теплице 2:1 Словацко
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011)
30 тур
28 мая, суббота 19:00 Теплице 1:1 Словацко
1 тур
17 июля, суббота 20:00 Словацко 3:0 Теплице
Чемпионат Чехии (2009/2010)
21 тур
25 марта, четверг 20:00 Теплице 2:1 Словацко
7 тур
13 сентября, воскресенье 21:00 Словацко 0:2 Теплице
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Славия П 34 25 7 2 66:12 +54 82
2. Виктория П 34 22 7 5 65:22 +43 73
3. Спарта 34 16 9 9 64:40 +24 57
4. Яблонец 34 14 9 11 46:49 -3 51
5. Слован Л 34 15 5 14 54:50 +4 50
6. Баник 34 11 11 12 45:42 +3 44
7. Динамо ЧБ 29 13 4 12 45:43 +2 43
8. Словацко 29 11 9 9 35:32 +3 42
9. Богемианс 1905 29 12 5 12 38:41 -3 41
10. Сигма 33 9 13 11 39:40 -1 40
11. Млада Болеслав 29 10 7 12 42:52 -10 37
12. Теплице 32 9 10 13 36:50 -14 37
13. Фастав 32 9 6 17 30:50 -20 33
14. Карвина 32 5 11 16 25:46 -21 26
15. Пршибрам 32 6 7 19 21:49 -28 25
16. Опава 33 5 10 18 17:50 -33 25
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