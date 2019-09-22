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Тромсе - Стремсгодсет

22.09.2019, Воскресенье, 19:00 мск Тромсе, стадион Алфхейм Норвегия. Элитсериен, 22 тур Тромсе - Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2019
9 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 3:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2018
21 тур
1 сентября, суббота 16:30 Стремсгодсет 2:4 Тромсе
2 тур
11 апреля, среда 19:30 Тромсе 3:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2017
23 тур
24 сентября, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 2:1 Тромсе
10 тур
21 мая, воскресенье 19:00 Тромсе 1:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2016
16 тур
17 июля, воскресенье 16:30 Стремсгодсет 1:0 Тромсе
4 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Тромсе 2:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2015
18 тур
2 августа, воскресенье 19:00 Тромсе 0:6 Стремсгодсет
13 тур
21 июня, воскресенье 19:00 Стремсгодсет 2:1 Тромсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мольде 28 19 5 4 65:29 +36 62
2. Буде-Глимт 30 15 9 6 64:44 +20 54
3. Русенборг 30 14 10 6 53:41 +12 52
4. Одд 30 15 7 8 45:40 +5 52
5. Викинг 29 13 8 8 54:37 +17 47
6. Кристиансунн 30 11 8 11 41:41 0 41
7. Хаугесунд 30 9 13 8 44:37 +7 40
8. Стабек 29 10 10 9 37:34 +3 40
9. Бранн 29 9 10 10 30:36 -6 37
10. Волеренга 30 8 10 12 39:44 -5 34
11. Стремсгодсет 30 8 8 14 41:54 -13 32
12. Лиллестрем 30 7 9 14 32:47 -15 30
13. Сарпсборг 08 29 5 15 9 29:38 -9 30
14. Тромсе 30 8 6 16 39:58 -19 30
15. Мьёндален 30 6 12 12 38:52 -14 30
16. Ранхейм 30 7 6 17 36:55 -19 27
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