Шахтер - Тобол

|13 тур
|31 мая, пятница
|16:00
|Тобол
|2:0
|Шахтер
|3 тур
|31 марта, воскресенье
|12:00
|Шахтер
|0:1
|Тобол
|32 тур
|3 ноября, суббота
|12:00
|Шахтер
|2:1
|Тобол
|12 тур
|27 мая, воскресенье
|14:00
|Шахтер
|0:1
|Тобол
|2 тур
|17 марта, суббота
|12:00
|Тобол
|0:1
|Шахтер
|32 тур
|28 октября, суббота
|12:00
|Шахтер
|1:1
|Тобол
|17 тур
|25 июня, воскресенье
|16:00
|Тобол
|1:2
|Шахтер
|7 тур
|16 апреля, воскресенье
|12:00
|Шахтер
|1:1
|Тобол
|13 тур
|29 мая, воскресенье
|15:00
|Шахтер
|1:0
|Тобол
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|12:00
|Тобол
|3:0
|Шахтер
|28 тур
|3 октября, суббота
|14:00
|Шахтер
|1:2
|Тобол
|24 тур
|23 августа, воскресенье
|14:00
|Тобол
|2:1
|Шахтер
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Астана
|32
|21
|3
|8
|64:28
|+36
|66
|2.
|Ордабасы
|32
|19
|8
|5
|51:20
|+31
|65
|3.
|Кайрат
|32
|21
|2
|9
|61:31
|+30
|65
|4.
|Тобол
|32
|19
|5
|8
|45:27
|+18
|62
|5.
|Жетысу
|32
|16
|7
|9
|45:25
|+20
|55
|6.
|Кайсар
|32
|12
|6
|14
|37:40
|-3
|42
|7.
|Окжетпес
|32
|11
|6
|15
|42:47
|-5
|39
|8.
|Шахтер Кр
|32
|9
|8
|15
|38:43
|-5
|35
|9.
|Иртыш
|32
|10
|4
|18
|26:43
|-17
|34
|10.
|Тараз
|32
|7
|7
|18
|26:58
|-32
|28
|11.
|Актобе
|32
|7
|5
|20
|33:73
|-40
|26
|12.
|Атырау
|32
|6
|7
|19
|23:56
|-33
|25