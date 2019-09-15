Тобол - Окжетпес

|15 тур
|23 июня, воскресенье
|16:00
|Тобол
|2:0
|Окжетпес
|5 тур
|14 апреля, воскресенье
|12:00
|Окжетпес
|1:2
|Тобол
|15 тур
|23 июня, воскресенье
|16:00
|Тобол
|2:0
|Окжетпес
|5 тур
|14 апреля, воскресенье
|12:00
|Окжетпес
|1:2
|Тобол
|31 тур
|22 октября, воскресенье
|13:00
|Тобол
|4:1
|Окжетпес
|13 тур
|20 мая, суббота
|13:00
|Тобол
|5:1
|Окжетпес
|3 тур
|18 марта, суббота
|11:00
|Окжетпес
|1:0
|Тобол
|21 тур
|16 июля, суббота
|16:00
|Тобол
|0:1
|Окжетпес
|11 тур
|15 мая, воскресенье
|14:00
|Окжетпес
|1:1
|Тобол
|31 тур
|31 октября, суббота
|12:00
|Тобол
|1:0
|Окжетпес
|27 тур
|27 сентября, воскресенье
|14:00
|Окжетпес
|1:2
|Тобол
|13 тур
|24 мая, воскресенье
|13:00
|Окжетпес
|1:0
|Тобол
|3 тур
|15 марта, воскресенье
|12:00
|Тобол
|0:2
|Окжетпес
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Астана
|32
|21
|3
|8
|64:28
|+36
|66
|2.
|Ордабасы
|32
|19
|8
|5
|51:20
|+31
|65
|3.
|Кайрат
|32
|21
|2
|9
|61:31
|+30
|65
|4.
|Тобол
|32
|19
|5
|8
|45:27
|+18
|62
|5.
|Жетысу
|32
|16
|7
|9
|45:25
|+20
|55
|6.
|Кайсар
|32
|12
|6
|14
|37:40
|-3
|42
|7.
|Окжетпес
|32
|11
|6
|15
|42:47
|-5
|39
|8.
|Шахтер Кр
|32
|9
|8
|15
|38:43
|-5
|35
|9.
|Иртыш
|32
|10
|4
|18
|26:43
|-17
|34
|10.
|Тараз
|32
|7
|7
|18
|26:58
|-32
|28
|11.
|Актобе
|32
|7
|5
|20
|33:73
|-40
|26
|12.
|Атырау
|32
|6
|7
|19
|23:56
|-33
|25