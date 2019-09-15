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Тобол - Окжетпес

15.09.2019, Воскресенье, 15:00 мск Костанай, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Тобол - Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига 2019
15 тур
23 июня, воскресенье 16:00 Тобол 2:0 Окжетпес
5 тур
14 апреля, воскресенье 12:00 Окжетпес 1:2 Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2017
31 тур
22 октября, воскресенье 13:00 Тобол 4:1 Окжетпес
13 тур
20 мая, суббота 13:00 Тобол 5:1 Окжетпес
3 тур
18 марта, суббота 11:00 Окжетпес 1:0 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2016
21 тур
16 июля, суббота 16:00 Тобол 0:1 Окжетпес
11 тур
15 мая, воскресенье 14:00 Окжетпес 1:1 Тобол
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа B
31 тур
31 октября, суббота 12:00 Тобол 1:0 Окжетпес
27 тур
27 сентября, воскресенье 14:00 Окжетпес 1:2 Тобол
Казахстан. Премьер-Лига 2015
13 тур
24 мая, воскресенье 13:00 Окжетпес 1:0 Тобол
3 тур
15 марта, воскресенье 12:00 Тобол 0:2 Окжетпес
Казахстан. Премьер-Лига 2012
16 тур
8 июля, воскресенье 16:00 Окжетпес 0:1 Тобол
4 тур
1 апреля, воскресенье 13:00 Тобол 3:1 Окжетпес
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 32 21 3 8 64:28 +36 66
2. Ордабасы 32 19 8 5 51:20 +31 65
3. Кайрат 32 21 2 9 61:31 +30 65
4. Тобол 32 19 5 8 45:27 +18 62
5. Жетысу 32 16 7 9 45:25 +20 55
6. Кайсар 32 12 6 14 37:40 -3 42
7. Окжетпес 32 11 6 15 42:47 -5 39
8. Шахтер Кр 32 9 8 15 38:43 -5 35
9. Иртыш 32 10 4 18 26:43 -17 34
10. Тараз 32 7 7 18 26:58 -32 28
11. Актобе 32 7 5 20 33:73 -40 26
12. Атырау 32 6 7 19 23:56 -33 25
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