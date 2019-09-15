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Актобе - Атырау

15.09.2019, Воскресенье, 16:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Казахстан. Премьер-лига, 26 тур Актобе - Атырау
Казахстан. Премьер-лига 2019
15 тур
23 июня, воскресенье 17:00 Атырау 1:1 Актобе
5 тур
14 апреля, воскресенье 11:00 Актобе 2:0 Атырау
Казахстан. Премьер-лига 2018
32 тур
3 ноября, суббота 12:00 Атырау 3:1 Актобе
18 тур
14 июля, суббота 18:00 Актобе 5:1 Атырау
8 тур
5 мая, суббота 14:30 Атырау 1:1 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2017
27 тур
16 сентября, суббота 15:30 Атырау 2:2 Актобе
17 тур
25 июня, воскресенье 16:00 Атырау 2:0 Актобе
7 тур
17 мая, среда 17:00 Актобе 1:0 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2016
20 тур
10 июля, воскресенье 17:00 Атырау 1:1 Актобе
10 тур
9 мая, понедельник 12:00 Актобе 1:0 Атырау
Казахстан. Финальный раунд 2015, группа A
30 тур
24 октября, суббота 14:00 Атырау 1:1 Актобе
26 тур
20 сентября, воскресенье 15:00 Актобе 1:0 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2015
22 тур
26 июля, воскресенье 17:00 Атырау 0:2 Актобе
1 тур
7 марта, суббота 13:00 Актобе 1:1 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2014
14 тур
28 мая, среда 19:00 Актобе 0:0 Атырау
4 тур
5 апреля, суббота 14:00 Атырау 0:0 Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2013
17 тур
29 июня, суббота 18:00 Атырау 0:2 Актобе
7 тур
24 апреля, среда 16:00 Актобе 3:0 Атырау
Казахстан. Премьер-Лига 2012
23 тур
23 сентября, воскресенье 16:00 Атырау 0:2 Актобе
11 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Актобе 1:0 Атырау
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астана 32 21 3 8 64:28 +36 66
2. Ордабасы 32 19 8 5 51:20 +31 65
3. Кайрат 32 21 2 9 61:31 +30 65
4. Тобол 32 19 5 8 45:27 +18 62
5. Жетысу 32 16 7 9 45:25 +20 55
6. Кайсар 32 12 6 14 37:40 -3 42
7. Окжетпес 32 11 6 15 42:47 -5 39
8. Шахтер Кр 32 9 8 15 38:43 -5 35
9. Иртыш 32 10 4 18 26:43 -17 34
10. Тараз 32 7 7 18 26:58 -32 28
11. Актобе 32 7 5 20 33:73 -40 26
12. Атырау 32 6 7 19 23:56 -33 25
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