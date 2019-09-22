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ПАС Ламия - Паниониос

22.09.2019, Воскресенье, 19:30 мск Греция. Суперлига, 4 тур ПАС Ламия - Паниониос
Греция. Суперлига (2018/2019)
26 тур
30 марта, суббота 20:00 ПАС Ламия 1:0 Паниониос
11 тур
26 ноября, понедельник 20:30 Паниониос 1:0 ПАС Ламия
Греция. Суперлига (2017/2018)
21 тур
10 февраля, суббота 18:15 Паниониос 1:0 ПАС Ламия
6 тур
2 октября, понедельник 19:30 ПАС Ламия 1:0 Паниониос
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Олимпиакос 36 28 7 1 74:16 +58 91
2. АЕК 36 20 9 7 59:32 +27 69
3. ПАОК 37 22 10 5 59:29 +30 69
4. Панатинаикос 36 15 13 8 43:32 +11 58
5. Арис 37 11 12 14 51:52 -1 45
6. ОФИ 36 10 6 20 43:56 -13 36
* - ПАОК: снято 7
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Астерас 33 11 10 12 44:42 +2 43
2. Атромитос 33 11 9 13 41:43 -2 42
3. Ларисса 34 8 12 14 32:43 -11 36
4. Ксанти 35 9 9 17 26:42 -16 36
5. ПАС Ламия 34 6 17 11 24:39 -15 35
6. Волос 33 8 7 18 27:54 -27 31
7. Панетоликос 33 6 11 16 30:48 -18 29
8. Паниониос 33 7 8 18 20:48 -28 29
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